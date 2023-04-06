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«Не стал бы его недооценивать». Шон Дайч встал на защиту Вегорста

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Пересекались в «Бернли».

В субботу «Юнайтед» на «Олд Траффорд» встретится с «Эвертоном». Главный тренер «ирисок» во время разговора с прессой затронул тему критики Ваута Вегорста.

«Он очень хороший игрок, − сказал Дайч журналистам во время предматчевой пресс-конференции. − Он очень много работал, очень профессионален, а разные тренеры ищут разные вещи. Конечно, не стал бы его недооценивать как игрока. Но надеюсь, что если он будет играть в эту субботу, то не покажет себя хорошим профессионалом!»

Ваут Вегорст и Шон Дайч работали вместе в «Бернли». Сейчас голландский игрок играет за манкунианцев в рамках арендного соглашения. За 9 матчей АПЛ этого сезона Вегорст отдал только одну голевую передачу, но забивал за клуб в Кубке Лиги и Лиге Европы.

2 комментария

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Pushkin_CR7
У нас кроме Люки некому на Ваута вешать
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mannik1987
Может Вегхорста?
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