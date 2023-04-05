Эрик тен Хаг защитил Ваута Вегорста после заявления Гари Невилла о том, что он недостаточно хорош для «Манчестер Юнайтед».

Хотя бывший капитан отметил, что «Юнайтед» лучше играет с Вегорстом, чем с Криштиану Роналду, он по-прежнему считает, что нам нужен более результативный нападающий.

Отвечая на комментарий Гари, Тен Хаг сказал журналистам: «Я также видел еще один комментарий от Гари Невилла, когда он размышлял о выступлении Ваута и о том, что с ним мы довольно успешны.

Я думаю, что это доказательство, так что вот что я могу сказать об этом. Я доволен им, потому что он делает хорошую работу для команды».

Ваут забил всего два гола за «Юнайтед» с тех пор, как перешел в аренду в январе, и этого явно недостаточно для основного нападающего.