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Тен Хаг ответил Гари Невиллу, назвавшему Вегорста «недостаточно хорошим»

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Эрик тен Хаг защитил Ваута Вегорста после заявления Гари Невилла о том, что он недостаточно хорош для «Манчестер Юнайтед».

Хотя бывший капитан отметил, что «Юнайтед» лучше играет с Вегорстом, чем с Криштиану Роналду, он по-прежнему считает, что нам нужен более результативный нападающий.

Отвечая на комментарий Гари, Тен Хаг сказал журналистам: «Я также видел еще один комментарий от Гари Невилла, когда он размышлял о выступлении Ваута и о том, что с ним мы довольно успешны.

Я думаю, что это доказательство, так что вот что я могу сказать об этом. Я доволен им, потому что он делает хорошую работу для команды».

Ваут забил всего два гола за «Юнайтед» с тех пор, как перешел в аренду в январе, и этого явно недостаточно для основного нападающего.

1 комментарий

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davidrigen@gmail.com
Согласен с ЭТХ.Ваут проделывает огромное количество работы.Не ноет не филонит ,играет на команду.Да голов нет,но тут просто невезуха,как мне кажется.
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