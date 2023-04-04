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😨 «Я хочу кое-что обсудить». Гари Невилл объяснил, почему Вегорст полезнее Роналду

Гари Невилл Гари Невилл
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У него есть аргументы.

Гари Невилл сравнил Ваута Вегорста с Криштиану Роналду после некоторых интересных статистических данных.

Голландец сыграл за «Манчестер» в 19 матчах, отличившись лишь дважды. «Юнайтед» же выиграл 12 игр и забил 37 голов.

Роналду, за этот же период, помог «Юнайтед» выиграть всего девять игр, в то время как команда забила лишь 23 мяча.

Сопоставив эту информацию, Невилл сказал Sky Sports: «Я понимаю, что это звучит несколько провокационно, но я хочу кое-что обсудить. Причины, по которым Вегорст продолжает играть в «МЮ», а Роналду больше нет в клубе, вы можете найти, сравнив первых 19 матчей Криштиану и голландца.

У Вегорста 12 побед, четыре ничьих, три поражения, он оформил только два гола, но команда забила 37 мячей.

С Роналду в составе они выиграли на три игры меньше, сыграли трижды вничью, проиграли еще больше матчей, а сам он забил 11 голов, тогда как команда отличилась лишь 23 раза. Это огромные различия.

Странно, ведь говорят, что Вегорст недостаточно хорош, чтобы быть форвардом «Манчестер Юнайтед», но он принес команде больше пользы. Я считаю, что Роналду - величайший игрок всех времен».

2 комментария

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Григорий Шишин
Ответ Nate
Последний абзац спасает Невилла от статуса "некрасивый" ))
... и от вселенского срача с Морганом!)
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Nate
Последний абзац спасает Невилла от статуса "некрасивый" ))
0
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