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В «Юнайтед» определились с тем, кого не будут удерживать летом. В списке есть неожиданности

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Брэндон Уильямс Брэндон Уильямс
Харри Магуайр Харри Магуайр
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Алекс Теллес Алекс Теллес
Дин Хендерсон Дин Хендерсон
Эрик Байи Эрик Байи
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Френки де Йонг Френки де Йонг
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Скотт Мактомини Скотт Мактомини
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Большая чистка состава.

По данным Manchester Evening News, главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы клуб безжалостно зачистил состав. Для него это будет новый этап перестройки команды.

Прошлым летом клуб получил деньги только за два трансфера, тогда как привел сразу пятерых игроков. Сейчас в список на выход попали Харри Магуайр, Брэндон Уильямс, Алекс Теллес, Антони Марсьяль и Эрик Байи, если его не оставит у себя «Марсель».

Также ожидается, что клуб прислушается к предложениям по второму вратарю Дину Хендерсону, также известно, что Тен Хаг все больше нетерпелив в отношении к Джейдону Санчо. Англичанин вышел в старте всего в 5 матчах за 5 месяцев.

«Ньюкасл» проявляет интерес к Скотту Мактомини, но «Юнайтед» не планирует его продавать, так как игрок входит в число самых молодых среди центральных полузащитников.

Вингеры Энтони Эланга и Факундо Пеллистри получили кредит доверие, как и Амад Диалло, который находится в аренде в «Сандерленде».

Тен Хаг хочет нового форварда, предпочтительно Харри Кейна, а также динамичного хавбека − Френки де Йонга или Джуда Беллингема. Если уйдут Магуайр или Линделеф, то придется присматриваться еще и к центральному защитнику.

«Юнайтед» планирует не продлить контракт с Давидом Де Хеа, а подписать новый, так как 31-летний вратарь зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю. Его зарплату и так урезали на 25%, потому что клуб не играет в Лиге чемпионов.

Сейчас манкунианцы рискуют опуститься на пятое место в таблице, но у клуба будет пару матчей в запасе.

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