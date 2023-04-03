Эрик тен Хаг не дает покоя Пирсу Моргану с тех пор, как решил посадить на скамейку запасных Криштиану Роналду. Журналист не мог не подколоть бывшего тренера «Аякса» после поражения «МЮ» в матче с «Ньюкаслом» (2:0).

Пирс Морган воспользовался Twitter, он вспомнил старую цитату тренера, когда тот заявил, что спокойно спит по ночам, несмотря на решение по Роналду. Журналист высказал предположение, что после прошедшего матча ситуация поменяется.

«Я думаю: Тен «в атаке я предпочитаю Вегорста Роналду» Хагу сегодня может понадобится снотворное, чтобы уснуть…».