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Пирс Морган троллит Эрика тен Хага после поражения «МЮ» в матче с «Ньюкаслом»

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Эрик тен Хаг не дает покоя Пирсу Моргану с тех пор, как решил посадить на скамейку запасных Криштиану Роналду.  Журналист не мог не подколоть бывшего тренера «Аякса» после поражения «МЮ» в матче с «Ньюкаслом» (2:0).

Пирс Морган воспользовался Twitter, он вспомнил старую цитату тренера, когда тот заявил, что спокойно спит по ночам, несмотря на решение по Роналду. Журналист высказал предположение, что после прошедшего матча ситуация поменяется.

«Я думаю: Тен «в атаке я предпочитаю Вегорста Роналду» Хагу сегодня может понадобится снотворное, чтобы уснуть…».

6 комментариев

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MemoMoreno
Подстилка Роналду. Ему самому не противно быть таким? Когда не был с Рональду знаком, он вечно его критиковал, а тут начал лизать ему одно место. Фу, мерзость!
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Greatest Of All Time
Я больше уверен, что он много раз джахал рюналду.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Показывает свое отношение своими действиями этот Морган.
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kaviknat
А что еще взять с больного человека? Что-то я не помню, чтобы Морган троллил тен Хага после того, как МЮ прошел Барсу. Да и слов в адрес тренера сборной Португалии, когда он усадил его любимого СРоналду на лавку, тоже не припоминаю
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Алексей Максимов
Морган есть Морган, Мю проигрывают он говорит, Мю выигрывают он молчит
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red hikkikomori
Не знаю как насчёт Тен Хага, но я плохо спал после Ливерпуля и после вчерашнего матча
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