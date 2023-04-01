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Пол Паркер назвал 10 игроков, которых клуб должен продать летом. Туда вошел даже Антони

Харри Магуайр Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Донни ван де Бек Донни ван де Бек
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Скотт Мактомини Скотт Мактомини
Энтони Эланга Энтони Эланга
Виктор Линделеф Виктор Линделеф
Диогу Далот Диогу Далот
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Антони Антони
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Футбол Футбол

Магуайр тоже попал в список.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер дал интервью сайту Bettors. Он заявил, что клубу стоит продать аж 10 игроков этим летом, и среди них затесались довольно неожиданные кандидатуры:

«Я бы сказал, что 10 игроков из нынешнего состава должны покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце этого сезона. Диогу Далот, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Скотт Мактомини, Донни ван де Бек, Энтони Эланга, Ваут Вегорст, Антони Марсьяль, Джейдон Санчо и Антони должны уйти.

Кроме того, мы всегда можем вспомнить о таких игроках, как Фил Джонс, Эрик Байи и других, у которых нет будущего в клубе, но там все совершенно очевидно. Многие игроки, которые я упомянул, очевидно должны покинуть команду, потому что они не играют, а хотят играть регулярно».

Летом «Юнайтед» точно продаст несколько игроков, чтобы увеличить собственный трансферный бюджет и позволить Эрику тен Хагу продолжить процесс обновления команды.

Тем не менее, манкунианцы вряд ли продадут некоторых вышеупомянутых игроков, как Антони или Санчо. Несмотря на небольшое количество игрового времени, они важны для команды, набрали хорошую форму, и тен Хаг прикладывает много усилий для их развития.

8 комментариев

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red hikkikomori
Полностью согласен со всем списком
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Ksandvankneshas
Антони дадут второй шанс, а остальных –да, было бы не плохо продать. Только кто купит?) Ну и если их продать, то нужно будет взять пз, очередного цз, цн сменщика, очередного правого вингера(или попробовать Амада), сменщика для Каземиро. И это не считая и без того нужных покупок кипера, разыгрывающего полузащитника а-ля де Йонг(он сам вряд-ли пойдёт) и основного цн. Итого: 7-8 человек купить. Даже если придут шейхи и дадут денег на трансферы – такая массовая закупка ничего хорошего не сулит.
P.s. Паркер забыл Хендерсона, Теллеса которые в аренде. А Вегхорста продавать не надо, он арендован. Как и Забитцер.
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Serdar Muhatov
Ну по поводу Вергоста я бы поспорил. Парень хорошо отрабатывает в каждом матче, да пусть не забывает, но в остальном плане очень даже не плох. Не ходит пешком как некоторые. Санчо нужно просто хорошо снизить зарплату, на замены выходит не плохо парой. Но если так рассуждать, продав всех этих игроков, не останется скамейки. Хотя таким как Марсиаль, Джонс, Байи, Ван Де Бег, Телес, точно на выход.
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Serdar Muhatov
Ответ r24y48pvqr
Далот, Санчо и Антони точно должны остаться. Мактомини, Вегорст отличные игроки замены.
Вергост каждый раз отыгрывает 90 минут, причём отыгрывает не просто пешком ходя, а конкретно так, пахая. Просто по-моему Тен Хаг не использовал его всегда как центр форварда. А вот про Санчо согласен, на замену порой выходит не плохо.
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Ksandvankneshas
Ответ Алексей Максимов
Долота, Санчо и Антони оставить, на продажу остальных можно купить Кейна и, возможно, даже Хвичу
У МЮ нет проблем с левым флангом атаки, чтоб Хвичу брать.
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Руслан Чесебиев
Если всех их продать, то надо столько же и купить. Скамейки не будет. А МЮ уже выдыхается, так как травмы и дисквалификации не дают игрокам основы отдохнуть
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r24y48pvqr
Далот, Санчо и Антони точно должны остаться. Мактомини, Вегорст отличные игроки замены.
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Алексей Максимов
Долота, Санчо и Антони оставить, на продажу остальных можно купить Кейна и, возможно, даже Хвичу
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