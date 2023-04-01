8 комментариев

Магуайр тоже попал в список.

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер дал интервью сайту Bettors. Он заявил, что клубу стоит продать аж 10 игроков этим летом, и среди них затесались довольно неожиданные кандидатуры:

«Я бы сказал, что 10 игроков из нынешнего состава должны покинуть «Манчестер Юнайтед» в конце этого сезона. Диогу Далот, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Скотт Мактомини, Донни ван де Бек, Энтони Эланга, Ваут Вегорст, Антони Марсьяль, Джейдон Санчо и Антони должны уйти.

Кроме того, мы всегда можем вспомнить о таких игроках, как Фил Джонс, Эрик Байи и других, у которых нет будущего в клубе, но там все совершенно очевидно. Многие игроки, которые я упомянул, очевидно должны покинуть команду, потому что они не играют, а хотят играть регулярно».

Летом «Юнайтед» точно продаст несколько игроков, чтобы увеличить собственный трансферный бюджет и позволить Эрику тен Хагу продолжить процесс обновления команды.

Тем не менее, манкунианцы вряд ли продадут некоторых вышеупомянутых игроков, как Антони или Санчо. Несмотря на небольшое количество игрового времени, они важны для команды, набрали хорошую форму, и тен Хаг прикладывает много усилий для их развития.