Руд Гуллит, легенда голландского футбола, считает, что Ваут Вегорст недостаточно хорош, чтобы выступать за «Манчестер Юнайтед» и сборную Нидерландов.

В эфире Ziggo Sport Гуллит заявил, что всегда смотрит на Вегорста «странно» и что «время от времени в его игре видны недостатки». Позже в беседе с Daily Mail Руд добавил:

«Я очень восхищаюсь Вегорстом. Но в то же время я думаю, что он недостаточно хорош для «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии».

За 18 матчей в составе «красных дьяволов» Вегорст забил два гола и отдал два ассиста. Нападающего критикуют за низкую результативность и большое количество упущенных моментов перед воротами соперника.

В национальной команде дела Ваута тоже идут не слишком весело. В матче против сборной Гибралтара Ваут так и не смог отличиться. Позже голландец признался, что был разочарован собственной игрой.

Согласны с мнением Гуллита? Как вы относитесь к Вегорсту?