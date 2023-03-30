Руд Гуллит считает, что Вегорст недостаточно хорош для «МЮ» и сборной Голландии
Руд Гуллит, легенда голландского футбола, считает, что Ваут Вегорст недостаточно хорош, чтобы выступать за «Манчестер Юнайтед» и сборную Нидерландов.
В эфире Ziggo Sport Гуллит заявил, что всегда смотрит на Вегорста «странно» и что «время от времени в его игре видны недостатки». Позже в беседе с Daily Mail Руд добавил:
«Я очень восхищаюсь Вегорстом. Но в то же время я думаю, что он недостаточно хорош для «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии».
За 18 матчей в составе «красных дьяволов» Вегорст забил два гола и отдал два ассиста. Нападающего критикуют за низкую результативность и большое количество упущенных моментов перед воротами соперника.
В национальной команде дела Ваута тоже идут не слишком весело. В матче против сборной Гибралтара Ваут так и не смог отличиться. Позже голландец признался, что был разочарован собственной игрой.
Согласны с мнением Гуллита? Как вы относитесь к Вегорсту?
Игрок не самый забивной. Но, вот самоотдача у него хорошая, очень старается.