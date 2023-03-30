💣 Роналду просил у Рангника капитанскую повязку «МЮ». Немец отказал Криштиану, оставив пост за Магуайром
А потом... сами знаете.
По информации ESPN, бывший и.о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отклонил заявку Криштиану Роналду на пост капитана клуба.
Сообщается, что действующий капитан «Юнайтед» Харри Магуайр был не в лучших отношениях с раздевалкой красных дьяволов, в том числе с Роналду.
Криштиану сообщил Рангнику о своем желании стать капитаном клуба после увольнения Оле-Гуннара Сульшера - бывшего главного тренера «МЮ».
Однако, как говорит источник, Ральф отклонил предложение Роналду, оставив повязку Магуайру.
Возможно, что это стало одной из причин нелестных слов португальца о немецком специалисте.
«Если вы даже не тренер, то как собираетесь возглавить «Манчестер Юнайтед»? Я никогда даже не слышал о нем», - сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
1 комментарий