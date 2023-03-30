United Tweets
Блог

💣 Роналду просил у Рангника капитанскую повязку «МЮ». Немец отказал Криштиану, оставив пост за Магуайром

Оле-Гуннар Сульшер Оле-Гуннар Сульшер
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Ральф Рангник Ральф Рангник
Харри Магуайр Харри Магуайр
Футбол Футбол

А потом... сами знаете.

По информации ESPN, бывший и.о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отклонил заявку Криштиану Роналду на пост капитана клуба.

Сообщается, что действующий капитан «Юнайтед» Харри Магуайр был не в лучших отношениях с раздевалкой красных дьяволов, в том числе с Роналду.

Man Utd vs Wolves | Damning stats that sum up Cristiano Ronaldo and Manchester United's performance against Wolves | Football News

Криштиану сообщил Рангнику о своем желании стать капитаном клуба после увольнения Оле-Гуннара Сульшера - бывшего главного тренера «МЮ».

Однако, как говорит источник, Ральф отклонил предложение Роналду, оставив повязку Магуайру.

Возможно, что это стало одной из причин нелестных слов португальца о немецком специалисте.

«Если вы даже не тренер, то как собираетесь возглавить «Манчестер Юнайтед»? Я никогда даже не слышал о нем», - сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Курица не птица, Рангник не тренер, Магваер не капитан
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий