А потом... сами знаете.

По информации ESPN, бывший и.о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отклонил заявку Криштиану Роналду на пост капитана клуба.

Сообщается, что действующий капитан «Юнайтед» Харри Магуайр был не в лучших отношениях с раздевалкой красных дьяволов, в том числе с Роналду.

Криштиану сообщил Рангнику о своем желании стать капитаном клуба после увольнения Оле-Гуннара Сульшера - бывшего главного тренера «МЮ».

Однако, как говорит источник, Ральф отклонил предложение Роналду, оставив повязку Магуайру.

Возможно, что это стало одной из причин нелестных слов португальца о немецком специалисте.

«Если вы даже не тренер, то как собираетесь возглавить «Манчестер Юнайтед»? Я никогда даже не слышал о нем», - сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.