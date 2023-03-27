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«Разорвите с ним контракт». Фото игрока «МЮ», вдыхающего веселящий газ вызвали возмущение в сети

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Брэндон Уильямс Брэндон Уильямс
Футбол Футбол

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс был замечен вдыхающим веселящий газ из воздушного шара возле тренировочной базы клуба в Каррингтоне. 

Об английском защитнике забыли в этом сезоне на «Олд Траффорд». Он провел всего один матч за первую команду в Кубке Лиги.  

Болельщики «красных дьяволов» были в шоке, когда вчера вечером The Sun опубликовало фото игрока с воздушным шариком – Уильямс был на пассажирском сидении своего Mercedes Brabus и вдыхал веселящий газ. Такое вряд ли понравится Эрику тен Хагу, известному своей строгой дисциплиной.  

Вот как отреагировали болельщики «МЮ» на выходку Уильямса: 

@Utd_OB: «Не могу поверить, что этот клоун Оле поставил этому пугалу 65 000 в неделю. Разорвите с ним контракт прямо сейчас». 

@utdhaider: «Брэндон с шарами, класс!». 

@ebz7i: «Чувак завязал с футболом». 

@UnitedIsRevived: «Да продайте вы его уже». 

@Liam2utd: «Чувак вдыхает веселящий газ прямо на тренировочной базе». 

@Sanchooprop: «Он конченный». 

В этом сезоне Уильямсу не удалось произвести впечатление на Тен Хага, и его будущее в клубе вызывает сомнения. У него остался год по контракту с «МЮ», а прошлый сезон он провел в аренде в «Норвич Сити». 

  

10 комментариев

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Пол Ганарара:
Это точно веселящий газ? Может, гелий? Может, реально надувал? Почему они так в этом уверены?
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Egobrain
Ответ Skywalkker
Какой гелий🤣 Ты думаешь они гелием дышат чтобы смешным голосом поговорить?))) У него в шаре закись азота которое даёт лёгкое наркотическое опьянение!
Даже если и так, не запрещенка, не вижу повода для критики
+1
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Sarumian
Похоже, все футболисты одинаково глупы, в не зависимости от места проживания.
+2
0
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Александр Калашников
Ведь как хорошо он начал. Ещё была надежда, что Тен Хаг может реанимировать его, кажется зря.
+1
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Skywalkker
Ответ Эдуард Григорьев
А что такого? С каких пор Гелий это наркотик или что-то плохое? Дурка
Какой гелий🤣 Ты думаешь они гелием дышат чтобы смешным голосом поговорить?))) У него в шаре закись азота которое даёт лёгкое наркотическое опьянение!
+7
0
+7
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Эдуард Григорьев
А что такого? С каких пор Гелий это наркотик или что-то плохое? Дурка
+2
-5
-3
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Bekzat Abdirakhman
Молодой англичанин+веселящий газ=❤️
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Данил Кулинский
Пример Грини никого не учит))
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SAZ_17
И Брэндон который просто надувал шарики
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Neron
Что за газ? Это наркотик? Он запрещён? Какой эффект?
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