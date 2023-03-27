10 комментариев

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс был замечен вдыхающим веселящий газ из воздушного шара возле тренировочной базы клуба в Каррингтоне.

Об английском защитнике забыли в этом сезоне на «Олд Траффорд». Он провел всего один матч за первую команду в Кубке Лиги.

Болельщики «красных дьяволов» были в шоке, когда вчера вечером The Sun опубликовало фото игрока с воздушным шариком – Уильямс был на пассажирском сидении своего Mercedes Brabus и вдыхал веселящий газ. Такое вряд ли понравится Эрику тен Хагу, известному своей строгой дисциплиной.

Вот как отреагировали болельщики «МЮ» на выходку Уильямса: @Utd_OB: «Не могу поверить, что этот клоун Оле поставил этому пугалу 65 000 в неделю. Разорвите с ним контракт прямо сейчас». @utdhaider: «Брэндон с шарами, класс!». @ebz7i: «Чувак завязал с футболом». @UnitedIsRevived: «Да продайте вы его уже». @Liam2utd: «Чувак вдыхает веселящий газ прямо на тренировочной базе». @Sanchooprop: «Он конченный».