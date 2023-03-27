10 комментариев

«Разорвите с ним контракт». Фото игрока «МЮ», вдыхающего веселящий газ вызвали возмущение в сети
Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс был замечен вдыхающим веселящий газ из воздушного шара возле тренировочной базы клуба в Каррингтоне.
Об английском защитнике забыли в этом сезоне на «Олд Траффорд». Он провел всего один матч за первую команду в Кубке Лиги.
Болельщики «красных дьяволов» были в шоке, когда вчера вечером The Sun опубликовало фото игрока с воздушным шариком – Уильямс был на пассажирском сидении своего Mercedes Brabus и вдыхал веселящий газ. Такое вряд ли понравится Эрику тен Хагу, известному своей строгой дисциплиной.
Вот как отреагировали болельщики «МЮ» на выходку Уильямса:
@Utd_OB: «Не могу поверить, что этот клоун Оле поставил этому пугалу 65 000 в неделю. Разорвите с ним контракт прямо сейчас».
@utdhaider: «Брэндон с шарами, класс!».
@ebz7i: «Чувак завязал с футболом».
@UnitedIsRevived: «Да продайте вы его уже».
@Liam2utd: «Чувак вдыхает веселящий газ прямо на тренировочной базе».
@Sanchooprop: «Он конченный».
В этом сезоне Уильямсу не удалось произвести впечатление на Тен Хага, и его будущее в клубе вызывает сомнения. У него остался год по контракту с «МЮ», а прошлый сезон он провел в аренде в «Норвич Сити».
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