К 30 годам удалось прорваться топ-клуб.

На время международного перерыва Вегорст вернулся в Нидерланды, чтобы сыграть в составе национальной сборной против Францией в квалификации на Евро-2024.

На родине Ваут поговорил с изданием Voetbal International, где рассказал о своих чувствах после перехода в «Манчестер Юнайтед» из «Бешикташа».

«По каждой детали заметно, что это топовый клуб. Все-таки это Премьер-лига. Я уже ощутил уровень игры и интенсивность английского футбола, когда был в «Бернли». А потом я пришел в «Юнайтед», и невозможно не заметить, насколько велик этот клуб. Сколько людей задействовано в работе, взаимодействие с болельщиками. И к этому надо привыкнуть. Найти свой способ жить с этим. Я это делаю, оставаясь собой.

Это был лучший шаг в моей карьере. «Юнайтед» — один из крупнейших клубов в мире, и именно в нем я сейчас играю. Лучше и быть не может».

Вегорст считает, что теперь он на вершине своей карьеры:

«Я всегда говорил, что моя самая большая мечта — получить максимум от своей карьеры. Достичь моего потолка. Всегда можно стремиться к большему, искать что-то лучше, красивее. Но посмотрите, где я сейчас: в «Манчестер Юнайтед» в стартовом составе, на «Олд Траффорд». Я вернулся в сборную Нидерландов, и у меня прекрасная семья. Я очень счастлив».

Интересно, захочет ли «Манчестер Юнайтед» продлить эту сказку для Вегорста, предложив ему новый контракт?