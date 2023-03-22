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«Это был лучший шаг в моей карьере». Вегорст считает, что переход в «Юнайтед» изменил его жизнь

Ваут Вегорст Ваут Вегорст
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К 30 годам удалось прорваться топ-клуб.

На время международного перерыва Вегорст вернулся в Нидерланды, чтобы сыграть в составе национальной сборной против Францией в квалификации на Евро-2024.

На родине Ваут поговорил с изданием Voetbal International, где рассказал о своих чувствах после перехода в «Манчестер Юнайтед» из «Бешикташа».

«По каждой детали заметно, что это топовый клуб. Все-таки это Премьер-лига. Я уже ощутил уровень игры и интенсивность английского футбола, когда был в «Бернли». А потом я пришел в «Юнайтед», и невозможно не заметить, насколько велик этот клуб. Сколько людей задействовано в работе, взаимодействие с болельщиками. И к этому надо привыкнуть. Найти свой способ жить с этим. Я это делаю, оставаясь собой.

Это был лучший шаг в моей карьере. «Юнайтед» — один из крупнейших клубов в мире, и именно в нем я сейчас играю. Лучше и быть не может».

Вегорст считает, что теперь он на вершине своей карьеры:

«Я всегда говорил, что моя самая большая мечта — получить максимум от своей карьеры. Достичь моего потолка. Всегда можно стремиться к большему, искать что-то лучше, красивее. Но посмотрите, где я сейчас: в «Манчестер Юнайтед» в стартовом составе, на «Олд Траффорд». Я вернулся в сборную Нидерландов, и у меня прекрасная семья. Я очень счастлив».

Интересно, захочет ли «Манчестер Юнайтед» продлить эту сказку для Вегорста, предложив ему новый контракт?

3 комментария

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Александр Самбур
Крепкая рабочая лошадь.жаль не везет пока с завершениями
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Pushkin_CR7
Такой игрок в команде как он тоже нужен. Это тонкие моменты построения коллектива, где должен быть Харри Кейн и Ваут, Каземиро и Мактомини. Нельзя устраивать Дисней Лэнд. Помимо класса должны быть рабочие лошадки, вспомните состав у дедушки САФа, там всегда были и звезды по 30 млн, но и простые ребята(Вспомнился О’ши, который в раму пошел доигрывать, уверен, что Ваут сделает тоже самое)
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Neron
При всём уважении, Ваут поймал свои минуты славы, а Юнайтед в старт нужен топовый #9, забивной!
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