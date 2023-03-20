United Tweets
Блог

«МЮ» установил крайний срок подачи окончательных предложений о поглощении

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» установил крайний срок на среду (22 марта 2023 г.), чтобы заинтересованные стороны могли подать свои окончательные или пересмотренные заявки на покупку клуба, сообщает BBC.

Тем не менее, в отчете утверждается, что нет информации о том, насколько «строгим» является этот крайний срок, особенно если появятся новые потенциальные инвесторы.

Два публичных претендента — катарский банкир Шейх Джассим и владелец INEOS сэр Джим Рэтклифф — в последнее время встречались с официальными лицами клуба, чтобы работать над улучшенным предложением.

Оба первоначальных предложения были отклонены Глейзерами, которые требуют колоссальные 6 миллиардов фунтов стерлингов за постоянную продажу клуба.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий