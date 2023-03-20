«Манчестер Юнайтед» установил крайний срок на среду (22 марта 2023 г.), чтобы заинтересованные стороны могли подать свои окончательные или пересмотренные заявки на покупку клуба, сообщает BBC.

Тем не менее, в отчете утверждается, что нет информации о том, насколько «строгим» является этот крайний срок, особенно если появятся новые потенциальные инвесторы.

Два публичных претендента — катарский банкир Шейх Джассим и владелец INEOS сэр Джим Рэтклифф — в последнее время встречались с официальными лицами клуба, чтобы работать над улучшенным предложением.

Оба первоначальных предложения были отклонены Глейзерами, которые требуют колоссальные 6 миллиардов фунтов стерлингов за постоянную продажу клуба.