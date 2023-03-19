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«МЮ» - это не то место, где тебе будут давать шанс на протяжении 10 матчей». Эрик тен Хаг передал послание Пельистри

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Факундо Пельистри Факундо Пельистри
Футбол Футбол

«Место в команде нужно заслужить, заслужить самому», —Эрик тен Хаг передал в четкое послание Факундо Пельистри во время пресс-конференции.

«Мы поможем ему с культурой, манерой игры, тренеры действительно усердно работают. Но футболисты должны использовать свои шансы, они должны заслужить их, проявляя себя каждый день на поле и за его пределами».

«У Пельистри есть все для этого, как и у других юных игроков, таких как Гарначо, таких как Кобби Майну. Нужно внести свой вклад в команду».

«Манчестер Юнайтед» — это не то место, где футболисту будут давать шанс напряжении 10 игр подряд - нужно показать себя».

Пельистри впервые вышел в стартовом составе «МЮ» в Севилье после яркого европейского дебюта в домашнем матче. 21-летний игрок произвел хорошее впечатление и может рассчитывать на большее количество времени на поле, учитывая что Гарначо травмирован, а Антони может пропустить четвертьфинал Кубка Англии против «Фулхэма» из-за болезни.

3 комментария

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red hikkikomori
Ответ Евгений Ох
Антони смеется над этим) А если серьезно, партнеры ведь тоже видят, что бразилец плох, но получает место раз за разом, это не очень хорошо, получается играет не по спортивному принципу.
Как кто-то уже писал : у Антони похоже точно компромат на Тен Хага
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Евгений Ох
Антони смеется над этим)
А если серьезно, партнеры ведь тоже видят, что бразилец плох, но получает место раз за разом, это не очень хорошо, получается играет не по спортивному принципу.
+1
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+1
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davidrigen@gmail.com
Хороший паренёк.Главное игрок командный.Может сам забить и отдать голевую.И ещё он уругваец,а это значит живёт и дышит футболом))
+2
0
+2
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