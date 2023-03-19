«Место в команде нужно заслужить, заслужить самому», —Эрик тен Хаг передал в четкое послание Факундо Пельистри во время пресс-конференции.

«Мы поможем ему с культурой, манерой игры, тренеры действительно усердно работают. Но футболисты должны использовать свои шансы, они должны заслужить их, проявляя себя каждый день на поле и за его пределами».

«У Пельистри есть все для этого, как и у других юных игроков, таких как Гарначо, таких как Кобби Майну. Нужно внести свой вклад в команду».

«Манчестер Юнайтед» — это не то место, где футболисту будут давать шанс напряжении 10 игр подряд - нужно показать себя».

Пельистри впервые вышел в стартовом составе «МЮ» в Севилье после яркого европейского дебюта в домашнем матче. 21-летний игрок произвел хорошее впечатление и может рассчитывать на большее количество времени на поле, учитывая что Гарначо травмирован, а Антони может пропустить четвертьфинал Кубка Англии против «Фулхэма» из-за болезни.