Играет больше всех в Европе.

Эрик тен Хаг настолько часто использует Бруну Фернандеша и в какой-то степени боится играть без него, что даже когда исход противостояния с «Бетисом» был решен, тренер не снял португальца с игры. Это случилось только на 68-й минуте.

По данным The Athletic, сейчас Бруну Фернандеш − самый часто используемый игрок не только в составе «Юнайтед», но и во всех топ-5 лигах Европы. Ни один футболист не сыграл больше, чем он, включая вратарей.

В сезоне-2022/2023 на счету Фернандеша 3751 сыгранная во всех турнирах минута. Следующим в списке идет... Давид Де Хеа, у которого 3690 минут. На третьем месте − Винисиус Жуниор, с 3510 минутами. В десятку вошли сразу пять вратарей.

Тен Хаг мог не выпускать Фернандеса на «Бетис», тем более, что игрок был всего в одном предупреждении от дисквалификации. Португалец часто разговаривает с судьями, что довольно опасно. Но тренер посчитал, что важность игрока настолько высока, что можно рискнуть.

Бруну создал в Севилье четыре момента (больше всех игроков), а два из них были классифицированы как big chances.

После игры главный тренер «Юнайтед» пояснил причину, по которой Фернандеш играет настолько часто: «Он очень сильный, он хорошо восстанавливается, он хороший спортсмен и у него так много энергии. Он может играть многие роли, тактически он великолепен, мы можем перегружать зоны, переигрывать соперников. Мы создаем хорошие ситуации и моменты, а он очень важен в контрпрессинге. Бруну хороший пример для команды. В последние недели он был в блестящей форме, и похоже, что от игры к игре он становится лучше».

Всякий раз, когда Тен Хага спрашивают, не слишком ли много играет Фернандеш, он отвечает: «Он любит играть и не хочет ничего пропустить».