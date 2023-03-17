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😮Фернандеш − ключевой игрок системы Тен Хага. Он практически не уходит с футбольного поля

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Играет больше всех в Европе.

Эрик тен Хаг настолько часто использует Бруну Фернандеша и в какой-то степени боится играть без него, что даже когда исход противостояния с «Бетисом» был решен, тренер не снял португальца с игры. Это случилось только на 68-й минуте.

По данным The Athletic, сейчас Бруну Фернандеш − самый часто используемый игрок не только в составе «Юнайтед», но и во всех топ-5 лигах Европы. Ни один футболист не сыграл больше, чем он, включая вратарей.

В сезоне-2022/2023 на счету Фернандеша 3751 сыгранная во всех турнирах минута. Следующим в списке идет... Давид Де Хеа, у которого 3690 минут. На третьем месте − Винисиус Жуниор, с 3510 минутами. В десятку вошли сразу пять вратарей.

Тен Хаг мог не выпускать Фернандеса на «Бетис», тем более, что игрок был всего в одном предупреждении от дисквалификации. Португалец часто разговаривает с судьями, что довольно опасно. Но тренер посчитал, что важность игрока настолько высока, что можно рискнуть.

Бруну создал в Севилье четыре момента (больше всех игроков), а два из них были классифицированы как big chances.

После игры главный тренер «Юнайтед» пояснил причину, по которой Фернандеш играет настолько часто: «Он очень сильный, он хорошо восстанавливается, он хороший спортсмен и у него так много энергии. Он может играть многие роли, тактически он великолепен, мы можем перегружать зоны, переигрывать соперников. Мы создаем хорошие ситуации и моменты, а он очень важен в контрпрессинге. Бруну хороший пример для команды. В последние недели он был в блестящей форме, и похоже, что от игры к игре он становится лучше».

Всякий раз, когда Тен Хага спрашивают, не слишком ли много играет Фернандеш, он отвечает: «Он любит играть и не хочет ничего пропустить».

6 комментариев

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QWertY
Бруно топчик. Лучший трансфер МЮ в постфергюсонский период, причем с отрывом!
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Данил Кулинский
Убрать бы его нытье, и цены бы не было ему
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Hella black
Бруну топарь и пахарь,исправить пару моментов в поведении на поле и будет вожак на долгие-долгие годы.
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Ali
Ответ aya
Бруну невероятно выносливый игрок! Желаю обойтись без травм и дисквалификаций!
Бруну до Роналду и после Роналду лидер
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Всё просто, Бруно в душе еще как мелкий пацан, который готов до самой ночи мяч гонять. У него не просто одержимость футболом, а настоящая зависимость и я очень надеюсь, что у него это будет до конца его долгой карьеры.
+6
0
+6
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aya
Бруну невероятно выносливый игрок! Желаю обойтись без травм и дисквалификаций!
+1
0
+1
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