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«Самая несправедливая карточка, которую я когда-либо видел». Пельистри получил желтую в матче против «Бетиса», фанаты в недоумении

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Он точно заслужил наказание?

Болельщики «Манчестер Юнайтед» удивлены решением судьи наказать Факундо Пельистри желтой карточкой в матче с «Бетисом».

Сегодня, в матче 1/8 финала Лиги Европы, Эрик тен Хаг позволил уругвайскому нападающему дебютировать в еврокубках, так еще и с первой минуты. И он продемонстрировал отличную игру, успевая контролировать весь фланг и отправляя мячи в штрафную.

Тем не менее, на 29-й минуте юный игрок получил желтую карточку после инцидента с полузащитником «Бетиса» Гидо Родригесом. Пельистри бежал с мячом и поскользнулся. Пока он пытался вернуть мяч, Родригес врезался в него сзади.

Но судья матча посчитал, что Факундо намерено сфолил на сопернике и показал желтую карточку, на что фанаты отреагировали очень болезенно:

💬 «Честно говоря, это самая несправедливая желтая карточка, которую я когда-либо видел в своей жизни».

💬 «Жестко. Он получил мяч за полсекунды до того, как игрок «Бетиса» врезался в него».

💬 «Как это может быть желтой карточкой. Абсурд».

💬 «Это наказание Пельистри — одно из худших решений, которые я видел».

💬 «Хуже всего в этом то, что это даже не фол Пельистри, а фактически фол против него, который заслуживал желтой».

А как вы считаете, справедливо ли наказали уругвайца?

5 комментариев

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Леонид Ботвинник
Предлагаю судьям перед выводом команд на поле , сразу показать пару тройку карточек игрокам МЮ . Действительно, более дебильной карточки не припомню.
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Александр Калашников
Ответ Uchihe Saske
Везде одно и тоже не понимаю куда смотрит судья ну Х...й с ним главный судья не видел а где ВАР он же мог подсказать или там слепой судья сидит
ВАР не вмешивается при жёлтой карточки.
0
0
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Uchihe Saske
Везде одно и тоже не понимаю куда смотрит судья ну Х...й с ним главный судья не видел а где ВАР он же мог подсказать или там слепой судья сидит
+1
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+1
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Wilmer Younger
Много косяков с судьи. А парня Пельистри ломали сегодня жестоко
+1
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Neron
Судья позорнейший! Ему ещё опыта набираться и набираться в низших лигах! Как таких ставят на Европу?!
+5
0
+5
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