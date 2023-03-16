Он точно заслужил наказание?

Болельщики «Манчестер Юнайтед» удивлены решением судьи наказать Факундо Пельистри желтой карточкой в матче с «Бетисом».

Сегодня, в матче 1/8 финала Лиги Европы, Эрик тен Хаг позволил уругвайскому нападающему дебютировать в еврокубках, так еще и с первой минуты. И он продемонстрировал отличную игру, успевая контролировать весь фланг и отправляя мячи в штрафную.

Тем не менее, на 29-й минуте юный игрок получил желтую карточку после инцидента с полузащитником «Бетиса» Гидо Родригесом. Пельистри бежал с мячом и поскользнулся. Пока он пытался вернуть мяч, Родригес врезался в него сзади.

Но судья матча посчитал, что Факундо намерено сфолил на сопернике и показал желтую карточку, на что фанаты отреагировали очень болезенно:

💬 «Честно говоря, это самая несправедливая желтая карточка, которую я когда-либо видел в своей жизни».

💬 «Жестко. Он получил мяч за полсекунды до того, как игрок «Бетиса» врезался в него».

💬 «Как это может быть желтой карточкой. Абсурд».

💬 «Это наказание Пельистри — одно из худших решений, которые я видел».

💬 «Хуже всего в этом то, что это даже не фол Пельистри, а фактически фол против него, который заслуживал желтой».

А как вы считаете, справедливо ли наказали уругвайца?