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Фанаты «МЮ» сравнили подкат Каземиро с похожим действием игрока «Лестера». Один арбитр, но два совершенно разных решения

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Каземиро Каземиро
Андре Марринер Андре Марринер
Футбол Футбол

Большую часть матча против «Саутгемптона» «красные дьяволы» провели в меньшинстве. На 34-й минуте встречи Каземиро получил прямую красную за подкат. Арбитр Энтони Тэйлор удалил бразильца после просмотра видеоповтора. За VAR в том матче отвечал Андре Марринера.

Некоторые эксперты сочли ошибочным решение показать Каземиро красную. Тен Хаг и футболисты «Юнайтед» были особенно недовольны судейством. А болельщики «МЮ» обратили внимание на непоследовательность в решениях Андре Марринера.

Фанаты сравнили два похожих эпизода из двух матчей, в которых Марринер так или иначе принимал участие.

Вот подкат Каземиро в игры «МЮ» против «Саутгемптона», где Андре работал на VAR:

А вот подкат Рикарду Перейры в матче «Лестера» против «Челси». Эту игру Марринер обслуживал в качестве главного арбитра.

За свои действия защитник «Лестера» не получил даже желтую.

Забавный факт! Марринер обслуживал встречу «Юнайтед» и «Кристал Пэлас» в 22-м туре АПЛ. Угадаете, кто в том матче получил прямую красную? Правильно, Каземиро. То удаление стало первым в карьере бразильца.

Любопытное совпадение.

2 комментария

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Ronin
Ответ Вовито Бомбито
Видимо этот Марринер фан Ливерпуля
До кучу ещё и фото подобрано не верно, по ходу видно было, что казе играл в мяч четко, но нога соскочила по мячу вверх, это не умышленное действие совершенно, я когда наблюдал эпизод в повторе, думал что он жёлтую даже отменит, покуда было четко видно что нога с мяча соскочила, первое касание было четко в мяч
+1
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Вовито Бомбито
Видимо этот Марринер фан Ливерпуля
0
0
0
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