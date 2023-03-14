Большую часть матча против «Саутгемптона» «красные дьяволы» провели в меньшинстве. На 34-й минуте встречи Каземиро получил прямую красную за подкат. Арбитр Энтони Тэйлор удалил бразильца после просмотра видеоповтора. За VAR в том матче отвечал Андре Марринера.

Некоторые эксперты сочли ошибочным решение показать Каземиро красную. Тен Хаг и футболисты «Юнайтед» были особенно недовольны судейством. А болельщики «МЮ» обратили внимание на непоследовательность в решениях Андре Марринера.

Фанаты сравнили два похожих эпизода из двух матчей, в которых Марринер так или иначе принимал участие.

Вот подкат Каземиро в игры «МЮ» против «Саутгемптона», где Андре работал на VAR:

А вот подкат Рикарду Перейры в матче «Лестера» против «Челси». Эту игру Марринер обслуживал в качестве главного арбитра.

За свои действия защитник «Лестера» не получил даже желтую.

Забавный факт! Марринер обслуживал встречу «Юнайтед» и «Кристал Пэлас» в 22-м туре АПЛ. Угадаете, кто в том матче получил прямую красную? Правильно, Каземиро. То удаление стало первым в карьере бразильца.

Любопытное совпадение.