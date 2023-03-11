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Фергюсон очень хотел Тевеса – но Карлос обиделся и ушел в «Сити», а после чемпионства держал плакат «R.I.P. Fergie»

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Футбол Футбол

В сезоне-2006/07 «Вест Хэм» драматично спас прописку в АПЛ, а по его окончании Алекс Фергюсон ухватил одну из главных ее звезд в двухлетнюю аренду – Карлоса Тевеса.

В дебютном сезоне за «МЮ» Тевес забил 19 голов во всех турнирах, а «Юнайтед» оформил дубль – АПЛ и ЛЧ.

В то же время в нескольких километрах к востоку от «Олд Траффорд» происходила революция: шейх Мансур купил «Ман Сити», и очень хотел видеть у себя Тевеса – но Карлос отказался от пятилетнего контракта.

Вероятно, аргентинец видел долгую карьеру в «МЮ», особенно после слов Фергюсона. «Сэр Алекс сказал мне, что они собираются выкупить меня», – вспоминал Тевес.

Но «МЮ» купил Бербатова, и Карлос стал появляться на поле все реже. Тем не нее, когда аренда подошла к концу, «Юнайтед» захотел выкупить аргентинца и предложил 25 млн евро «Вест Хэму» – но игрок отказался и перешел в «Сити».

Тевес принял решение еще до конца сезона-2007/08: «За день перед финалом ЛЧ с «Барсой» я сакал Фергюсону, что собираюсь перейти в «Сити».

После матча Карлос позвонил шейху и сел в частный самолет вместе со своей семьей, чтобы отправиться к нему в Абу-Даби.

«Это было как удар кинжалом для него Фергюсона», – вспоминал Тевес.

Когда «Сити взял первое чемпионство, Тевес держал плакат с надписью «R.I.P. Fergie» («Покойся с миром, Ферги»). Так аргентинец припомнил сэру Алексу слова, что «Сити» не станет чемпионом, пока он жив. Позже Тевес извинился перед Фергюсоном: «Я не хотел оскорбить сэра Алекса. Восхищаюсь им как тренером и человеком. Видимо, я слишком увлёкся празднованием».

 

6 комментариев

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Sardor Rahimov
А Где статя Про фрукта ?? над нем вчера так издевались :)))))
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QWertY
Тевес был машиной
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olimbek
"Тем не нее, когда аренда подошла к концу.."

«За день перед финалом ЛЧ с «Барсой» я сакал Фергюсону, что собираюсь перейти в «Сити».

Автор, русский не мой родной, но даже я нашел эти ошибки.
+4
0
+4
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Okazaki
Аргентинцы в празднованиях вообще заигрываются
+4
-1
+3
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Андрей Ференец
Ответ Yernat Ismagulov
МЮ выиграл 2-0?
У Барселоны???
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Yernat Ismagulov
МЮ выиграл 2-0?
+1
0
+1
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