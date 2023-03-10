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Ваут Вегорст поставил победную точку в матче с «Бетисом» и не смог сдержать эмоций

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Ваут Вегорст ставит красивую точку в матче «МЮ» с «Бетисом» в 1/8 финала Лиги Европы на «Олд Траффорд».

Бруну Фернандеш с углового сделал пас низом на Пельистри в центр штрафной. Факундо сместился направо, ускорился, оббежал защитника и прострелил. Мактомини пробивал, попал в защитника, а на подборе сыграл Вегорст и отправил мяч в угол ворот!

Ваут не мог сдержать эмоций после гола на «Олд Траффорд»!

11 комментариев

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bzqkt6m4jz
Попал в защитника.. Там Браво отразил удар Мактомини.
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muse muse
Очень радостно за парня)) ну будем надеяться, заклятие снято и теперь попрет у Ваута))
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Мистер Робот
Ваут хорош, не забивая голы, он ни на минуту не даёт расслабить булки защите и вратарю.
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Лёха Жданчик
Обожаю этого великана!)
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Александр Калашников
Ответ Wilmer Younger
Этот гол был ему просто необходим
вдруг его прорвет , а то сколько моментов запорол
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Пакаев
Рад за него
+5
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Евгений Унукович
Он заслужил гол как никто другой в этой команде за последнее время)))) рад за него очень, моментов много, реализация подводит, или не везение Чертово, он большой молодец и без голов...
+3
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+3
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Нурбек Лесбеков
Очень рад что мы подписали Вегорста! Надо купить его, он пахар! В конце не ленился поблагодарить болельщиков! Красава! С победой!
+1
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+1
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Wilmer Younger
Этот гол был ему просто необходим
+13
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Igor Ryzhankov
Рад за великана, заслужил)
+1
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MARELLE CLOTHES
Он хорошо сегодня в прессинге и отборе сыграл,перед матчем сказал что мю должны как минимум 3:0 делать
+8
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+8
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