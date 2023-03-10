11 комментариев

Ваут Вегорст ставит красивую точку в матче «МЮ» с «Бетисом» в 1/8 финала Лиги Европы на «Олд Траффорд».

Бруну Фернандеш с углового сделал пас низом на Пельистри в центр штрафной. Факундо сместился направо, ускорился, оббежал защитника и прострелил. Мактомини пробивал, попал в защитника, а на подборе сыграл Вегорст и отправил мяч в угол ворот!

Ваут не мог сдержать эмоций после гола на «Олд Траффорд»!