«Манчестер Юнайтед» принял «Бетис» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Уже на 6-й минуте встречи Рэшфорд открыл счет. В концовке тайма гостям удалось сравнять, однако поклонники «МЮ» убеждены в том, что такой мяч засчитывать было нельзя.

Фанаты усмотрели в эпизоде нарушение правил: перед тем, как отдать голевую Пересу, Хуанми подыграл себе рукой.

Своим недовольством фанаты делятся в соцсетях:

💭 «Комната ВАР».

💭 «Арбитру на ВАР нужны очки! Хуанми плохо защищался, но ведь он подыграл себе рукой, он сделал это откровенно. Как можно было не заметить?»

💭 «Есть такая аксиома: в еврокубках испанский клуб всегда тащат судьи. Всегда!»

💭 «Не знаю, что его нога делает там, где должна быть его рука».

💭 «Испанская команда играет в Европе. А чего вы еще ожидали? Им всегда помогают судьи, ребят».

Но нашлись и те, кто встал на защиту Хуанми:

💭 «Выучите правила, мяч сперва попал ему в грудь, а затем в руку».

💭 «Арбитр был прав, за рикошет от груди в руку наказывать нельзя».

💭 «Ребят, я тоже переживаю за «МЮ», но судья тут верное решение принял, игры рукой в этом эпизоде не было».

На радость фанатам «Юнайтед», во втором тайме «красные дьяволы» забили еще три мяча

А что думаете вы? Гол был засчитан справедливо?