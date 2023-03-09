По информации Daily Mail, игроки «МЮ» сомневаются в том, что Бруну Фернандеш способен быть капитаном команды. Футболистов разочаровало поведение португальца в матче против «Ливерпуля», тогда Бруну даже не подошел к фанатской трибуне «дьяволов» после игры.

В подкасте Рио Фердинанда Патрис Эвра вспомнил, что в «Юнайтед» уже была похожая ситуация. В эпоху Фергюсона в команде ценились игроки с бойцовским характером. Эвра рассказал о матче, в котором «МЮ» уступил «Ливерпулю» на «Энфилде». Дело было в 2011 году:

«Помнишь «Энфилд»? Когда Каррагер в подкате срубил Нани. Он тогда чуть не сломал ему ногу. Мы начали драться с игроками «Ливерпуля», Стивеном Джеррардом, а потом пришел Пол Скоулз и увидел, что Нани плачет. Скоулзи сказал: «К черту это, пойдем».

Затем Эвра рассказал, как на слезы Нани отреагировал Алекс Фергюсон. Тренер успокаивать игрока не стал:

«Тогда Фергюсон дал Нани отпуск на две недели, он сказал, что ему нужно восстановиться после случившегося. Но мы ждали Нани, знаешь, в той команде нам на многое было плевать, мы просто были готовы его убить. Потому что, понимаешь, игрок «МЮ» плачет на «Энфилде»... Даже Фергюсон тогда сказал ему: «Надеюсь, что у тебя сломаны ноги, черт возьми, я действительно надеюсь, что ты сломал ноги». Каждый раз, когда Нани падал на газон, Фергюсон был готов его убить. Он считал, что футболист «Юнайтед» не может так себя вести».

Менталитет современных игроков заметно отличается от образа мыслей футболистов прошлого. Сейчас трудно представить подобную реакцию тренера на эмоции травмированного игрока своей команды.

Как оцениваете слова Фергюсона? Был ли тренер прав?