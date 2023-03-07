Поклонники «Манчестер Юнайтед» обвинили Вегорста в разгромном проигрыше «дьяволов» «Ливерпулю». Перед выходом на поле Ваут дотронулся до таблички с надписью «Это «Энфилд», за этот жест ему пришлось извиняться.

Далеко не всех болельщиков слова голландца убедили, но нападающий сумел растопить сердца фанатов одной публикацией в соцсетях.

Ваут анонсировал матч «МЮ» против «Бетиса», используя видео с акции болельщиков «красных дьяволов» против Глейзеров. Скорее всего, над публикацией работали пиар-специалисты игрока, но без согласия нападающего в его соцсетях ничего появиться не могло.

Болельщики предположили – Вегорст не знал, что видео, которое появилось в его соцсетях, было снято на протестах.

Но публикация голландца все равно тронула поклонников «МЮ»:

💭 «От любви до ненависти один шаг, этот парень играет с нашими сердцами».

💭 «Плевать, кто это сделал: сам Ваут или его команда. Автор видео точно знает, что делает».

💭 «Вегорст устроил нам эмоциональные качели. Сперва разбил наши сердца, а затем влюбил в себя».

💭 «Давайте признаем, что он облажался с этой дурацкой табличкой. Но нужно отдать ему должное, он вернул расположение болельщиков».

💭 «Мне это чертовски нравится! Хотя я отлично понимаю, что это тактика его пиар-команды после недавних выходок Вегорста на «Энфилде». Но мне все равно очень нравится это видео».

А что о публикации Ваута думаете вы? Это стратегия или случайное совпадение?