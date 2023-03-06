Виноват меньше и мог быть спровоцирован.

Португальский хавбек «Юнайтед» Бруну Фернандеш во втором тайме матча на «Энфилде» столкнулся с боковым арбитром. Незадолго до этого у игрока случился конфликт с Трентом Александром-Арнолдом, помощник рефери вмешался, чтобы предотвратить эскалацию. Он положил руки на Фернандеса, а когда полузащитник вернулся на поле, то толкнул арбитра в спину.

После игры бывший арбитр АПЛ Дермот Галлахер специально для программы «Ref Watch» на Sky Sports News объяснил, как боковой затруднил главному судье решение по удалению звезды «Юнайтед».

«У меня смешанные чувства по этому поводу. Никто не хочет, чтобы игрок грубо обращался с официальным лицом матча, но я бы предположил, что помощник более грубо обошелся с игроком, чем он с ним. Думаю, как только судья сделал этот, Фернандеш сказал ему: «Уйди с моей дороги, я просто хочу продолжить игру».

Я этого не одобряю и думаю, что рефери находится в затруднительном положении. Если он начнет делать из произошедшего проблему, то Фернандеш может просто сказать: «Так он первым схватил меня». Если вы внимательно посмотрите повтор, то Мэдли тихо общался с португальцем. По сути он донес ему свое предостережение».

По данным Daily Mirror, по отношению к Бруну Фернандешу не будет проводиться расследование. Это связано с тем, что бригада Мэдли хоть и видела эпизод, но решила не включать его в свой послематчевый отчет. Это значит, что FA не может предпринимать никаких действий самостоятельно.