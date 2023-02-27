Пел вместе с Магуайром и слушал чанты болельщиков 🤩

«Манчестер Юнайтед» наконец-то прервал шестилетнюю трофейную засуху победой в финале Кубка лиги, но для Ваута Вегорста этот триумф значил особенно много.

Нидерландский нападающий, арендованный у «Бернли», внес свой вклад в победу манкунианцев ― он сделал результативную передачу на Маркуса Рэшфорда во втором тайме.

Вегорст дебютировал на профессиональном уровне во втором дивизионе Нидерландов за «Эммен» еще в 2012 году, но до вчерашнего дня он ни разу в своей карьере не выигрывал трофеев. Поэтому Ваут хотел по максимуму насладиться этим моментом.

После финального свистка, 30-летний игрок присел и стал слушать, как море болельщиков чествовало футболистов.

Затем он и Харри Магуайр спели один из гимнов фанатов «МЮ» «United Road» вместе с трибунами.

Когда пришла очередь Ваута взять кубок в руки, он не мог оторвать от него взгляда, полного обожания. А в этот момент болельщики продолжали скандировать его имя.

Вегорст дважды принимал участие в финалах в его родных Нидерландах, но тогда ему не везло. После игры игрок признался, что выиграть трофей с «Юнайтед» — это «детская мечта»:

«В Нидерландах я сыграл в двух финалах Кубков и в обоих проиграл. Это была третья попытка. Конечно, это что-то особенное, и, конечно же, мы проделали тяжелую работу, приложили большие усилия, чтобы чего-то добиться. Так что, да, я воспринимаю это очень близко к сердцу, и мне очень приятно выиграть трофей.

Для меня это детская мечта. Мечта детства играть за этот удивительный клуб, сыграть в финале и также принести пользу в этом финале. Поэтому в конце я остановился и слушал, и это был лучший момент вечера».

Вегорст присоединился к команде всего полтора месяца назад, но он очень быстро влился в коллектив и явно уже заработал любовь болельщиков.

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность полноценного трансфера нидерландского нападающего, и с каждым матчем эта идея кажется все лучше и лучше.