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📸 🏆 Фото и видео дня. Как «Манчестер Юнайтед» выиграл свой первый трофей с 2017 года

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Каземиро Каземиро
Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Харри Магуайр Харри Магуайр
Футбол Футбол

Радость, радость и еще раз радость 

Сегодня «Манчестер Юнайтед» заработал свой первый трофей за чуть менее чем 6 лет, победив «Ньюкасл» в Кубке английской лиги.

В последний раз манкунианцы выигрывали в финале аж в 2017 году, когда командой руководил Жозе Моуринью. Тогда «красные дьяволы» стали победителями Лиги Европы.

Сейчас во главе стоит Эрик тен Хаг, и в свой первый же сезон он привел коллектив к трофею.

И, конечно же, он сегодня голландский тренер счастлив. После победы он даже станцевал с Антони и Лисандро Мартинесом (теперь мы видели все).

Победные голы забили Каземиро и Рэшфорд. Гол Маркуса позже засчитали как автогол «Ньюкасла», но это не умаляет его достижений.

Вырвав такую важную победу, «Манчестер Юнайтед» смог поднять вожделенный Кубок лиги. Первыми его взяли в руки капитаны: Бруну Фернандеш и Харри Магуайр.

Счастье игроков попало в объективы множества камер.

Сегодня на красной стороне Манчестера праздник! 🎉

11 комментариев

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ESHEIIR
Наконец-то 🔥 Какой же Тен Хаг крутой!
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Андрей Литвиненко
вот и на нашей улице праздник и хочется продолжения!!)
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2ran
Молодцы! Заслужили!
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БАБАНГИДА
МЮ уже не тот.
0
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Александр Самбур
Вергорст и Казимиро что маленькие дети!столько радости и неподдельного счастья что я сам с ними как дурачок перед теликом улыбался
+3
0
+3
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Саша (Тольятти)
Нет я не плачу, это просто слёзы))
+1
0
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Машина Мощная
Ответ Rasan
Ну, характер у команды был и много раньше (равно, как и важные победы), но в целом согласен
Бэкхем, Гиггз, Кин, Сколз, Нистелрой, Бартэз...что ни имя то громкое имя в футболе.
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Rasan
Ответ Машина Мощная
Пора уже Ман Ю стать тем Ман Ю с характером образца 2001-2006, из-за которого хотелось смотреть Чемп Англии, да трофеев возможно горстью не собирали, но команда имела дух и стиль.
Ну, характер у команды был и много раньше (равно, как и важные победы), но в целом согласен
0
0
0
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Машина Мощная
Пора уже Ман Ю стать тем Ман Ю с характером образца 2001-2006, из-за которого хотелось смотреть Чемп Англии, да трофеев возможно горстью не собирали, но команда имела дух и стиль.
+9
0
+9
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Ksandvankneshas
Эмоции Вегхорста просто топ. Такой счастливый после финального свистка ходил)
+17
0
+17
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Azizbek Jamalov
Заслужили.
+2
0
+2
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