11 комментариев

📸 🏆 Фото и видео дня. Как «Манчестер Юнайтед» выиграл свой первый трофей с 2017 года
Радость, радость и еще раз радость ✨
Сегодня «Манчестер Юнайтед» заработал свой первый трофей за чуть менее чем 6 лет, победив «Ньюкасл» в Кубке английской лиги.
В последний раз манкунианцы выигрывали в финале аж в 2017 году, когда командой руководил Жозе Моуринью. Тогда «красные дьяволы» стали победителями Лиги Европы.
Сейчас во главе стоит Эрик тен Хаг, и в свой первый же сезон он привел коллектив к трофею.
И, конечно же, он сегодня голландский тренер счастлив. После победы он даже станцевал с Антони и Лисандро Мартинесом (теперь мы видели все).
Победные голы забили Каземиро и Рэшфорд. Гол Маркуса позже засчитали как автогол «Ньюкасла», но это не умаляет его достижений.
Вырвав такую важную победу, «Манчестер Юнайтед» смог поднять вожделенный Кубок лиги. Первыми его взяли в руки капитаны: Бруну Фернандеш и Харри Магуайр.
Счастье игроков попало в объективы множества камер.
Сегодня на красной стороне Манчестера праздник! 🎉
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