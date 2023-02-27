11 комментариев

Радость, радость и еще раз радость ✨

Сегодня «Манчестер Юнайтед» заработал свой первый трофей за чуть менее чем 6 лет, победив «Ньюкасл» в Кубке английской лиги.

В последний раз манкунианцы выигрывали в финале аж в 2017 году, когда командой руководил Жозе Моуринью. Тогда «красные дьяволы» стали победителями Лиги Европы.

Сейчас во главе стоит Эрик тен Хаг, и в свой первый же сезон он привел коллектив к трофею.

И, конечно же, он сегодня голландский тренер счастлив. После победы он даже станцевал с Антони и Лисандро Мартинесом (теперь мы видели все).

Победные голы забили Каземиро и Рэшфорд. Гол Маркуса позже засчитали как автогол «Ньюкасла», но это не умаляет его достижений.

Вырвав такую важную победу, «Манчестер Юнайтед» смог поднять вожделенный Кубок лиги. Первыми его взяли в руки капитаны: Бруну Фернандеш и Харри Магуайр.

Счастье игроков попало в объективы множества камер.

Сегодня на красной стороне Манчестера праздник! 🎉