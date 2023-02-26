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📹 В первом тайме финала Кубка Лиги «Юнайтед» забил «Ньюкаслу» два гола. Отличились Рэшфорд и Каземиро

Каземиро Каземиро
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Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Лорис Кариус Лорис Кариус
Футбол Футбол

Пока без шансов для соперника.

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг ожидал непростого и тягучего матча, однако хорошо изучил соперника и его команда уже в первом тайме серьезно взялась за дело.

Хавбек «красных дьяволов» Каземиро откликнулся на подачу со штрафного и головой огорчил Лориса Кариуса. VAR проверял момент на офсайд, но бразилец, в отличии от другого игрока, был в игре.

При втором голе «Юнайтед» смог провести быструю атаку, в которой отличный пас отдал Ваут Вегорст, а Рэшфорд показал свое фирменное врывание. Немецкий голкипер «Ньюкасла» почти спас свою команду, но парировать удар помешал рикошет.

Счет бы мог стать 3:0, но дальний Вегорста из-под перекладины Кариус достал. Примечательно, что «Юнайтед» нанес за тайм пять ударов и все они были в створ.

А как вам итоги первого тайма финала Кубка Лиги? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Hella black
Вот что значит топ-тренер ! Взлёт,не побоюсь этого слова МЮ,связан в первую очередь с назначением ЭТХ.
То как он напнул-пендалем под зад КриРо и воскресил Маркуса Решфорда,это космос.
Полная заслуга тренера,браво мужик со стальными яйцами !
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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