📹 В первом тайме финала Кубка Лиги «Юнайтед» забил «Ньюкаслу» два гола. Отличились Рэшфорд и Каземиро
Пока без шансов для соперника.
Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг ожидал непростого и тягучего матча, однако хорошо изучил соперника и его команда уже в первом тайме серьезно взялась за дело.
Хавбек «красных дьяволов» Каземиро откликнулся на подачу со штрафного и головой огорчил Лориса Кариуса. VAR проверял момент на офсайд, но бразилец, в отличии от другого игрока, был в игре.
При втором голе «Юнайтед» смог провести быструю атаку, в которой отличный пас отдал Ваут Вегорст, а Рэшфорд показал свое фирменное врывание. Немецкий голкипер «Ньюкасла» почти спас свою команду, но парировать удар помешал рикошет.
Счет бы мог стать 3:0, но дальний Вегорста из-под перекладины Кариус достал. Примечательно, что «Юнайтед» нанес за тайм пять ударов и все они были в створ.
А как вам итоги первого тайма финала Кубка Лиги? Пишите в комментариях.
То как он напнул-пендалем под зад КриРо и воскресил Маркуса Решфорда,это космос.
Полная заслуга тренера,браво мужик со стальными яйцами !