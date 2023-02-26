Пока без шансов для соперника.

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг ожидал непростого и тягучего матча, однако хорошо изучил соперника и его команда уже в первом тайме серьезно взялась за дело.

Хавбек «красных дьяволов» Каземиро откликнулся на подачу со штрафного и головой огорчил Лориса Кариуса. VAR проверял момент на офсайд, но бразилец, в отличии от другого игрока, был в игре.

При втором голе «Юнайтед» смог провести быструю атаку, в которой отличный пас отдал Ваут Вегорст, а Рэшфорд показал свое фирменное врывание. Немецкий голкипер «Ньюкасла» почти спас свою команду, но парировать удар помешал рикошет.

Счет бы мог стать 3:0, но дальний Вегорста из-под перекладины Кариус достал. Примечательно, что «Юнайтед» нанес за тайм пять ударов и все они были в створ.

А как вам итоги первого тайма финала Кубка Лиги? Пишите в комментариях.