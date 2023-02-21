«Он лучше Антони». Ван Бастен считает, что «МЮ» подписал не того нападающего у «Аякса»

Легендарный нападающий Марко ван Вастен заявил, что на его взгляд «МЮ» подписал не того нападающего из «Аякса».

«Красные дьяволы» заключили соглашение с 22-летним Антони в прошедшем августе за 86 млн фунтов.

Антони забил только один гол и не сделал голевых передач в последних 10 матчах АПЛ, 4 игры он пропустил из-за травмы.

В прошлом месяце говоря о вкладе футболиста в игру команды Эрик тен Хаг отметил: «Антони мог бы сделать больше».

А теперь и Ван Бастен поставил выбор клуба под сомнение.

В интервью голландскому изданию Ziggo Sport трехкратный обладатель Золотого мяча Ван Бастен заявил, что звезда «Аякса» Мохаммед Кудус «гораздо лучше» Антони.

«У Антони есть талант, но он путается в своих действиях. У Кудуса техника гораздо лучше, и он знает, что делает, я считаю, что он сильнее, как футболист».

«Антони может быть быстрее, но Кудус умнее и техничнее. Его можно поставить где угодно на поле, он универсал».

«Мне Кудус нравится намного больше, чем Антони, за ним интереснее наблюдать».

Кудус проводит великолепный сезон за «Аякс», он уже забил девять голов в 21 матче чемпионата.