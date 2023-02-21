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«Он лучше Антони». Ван Бастен считает, что «МЮ» подписал не того нападающего у «Аякса»

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Футбол Футбол

Легендарный нападающий Марко ван Вастен заявил, что на его взгляд «МЮ» подписал не того нападающего из «Аякса».

«Красные дьяволы» заключили соглашение с 22-летним Антони в прошедшем августе за 86 млн фунтов.

Антони забил только один гол и не сделал голевых передач в последних 10 матчах АПЛ, 4 игры он пропустил из-за травмы.

В прошлом месяце говоря о вкладе футболиста в игру команды Эрик тен Хаг отметил: «Антони мог бы сделать больше».

А теперь и Ван Бастен поставил выбор клуба под сомнение.

В интервью голландскому изданию Ziggo Sport трехкратный обладатель Золотого мяча Ван Бастен заявил, что звезда «Аякса» Мохаммед Кудус «гораздо лучше» Антони.

«У Антони есть талант, но он путается в своих действиях. У Кудуса техника гораздо лучше, и он знает, что делает, я считаю, что он сильнее, как футболист».

«Антони может быть быстрее, но Кудус умнее и техничнее. Его можно поставить где угодно на поле, он универсал».

«Мне Кудус нравится намного больше, чем Антони, за ним интереснее наблюдать».

Кудус проводит великолепный сезон за «Аякс», он уже забил девять голов в 21 матче чемпионата.

6 комментариев

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Paradisemon
Ответ Ksandvankneshas
У нас уже есть такой. Бруну кличут. А Тен Хаг хотел левоногого вингера на правый фланг. Вот вам и Антоний за сотку. И да, он мне тоже не нравится. Но что поделать.
Играет как ложная 9,10,правый вингер,а за сборную на чм в катаре мог играть даже как 8.На 10 голов выше чем антони
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stanvixx
Так может Тен Хагу как раз и не нужен был универсал, играющий "где угодно", а был необходим именно такой акцентированно правый левоногий вингер, как Антони
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Ksandvankneshas
Ответ Леонид Ботвинник
Где угодно на поле, читаем внимательно.
У нас уже есть такой. Бруну кличут. А Тен Хаг хотел левоногого вингера на правый фланг. Вот вам и Антоний за сотку.
И да, он мне тоже не нравится. Но что поделать.
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Леонид Ботвинник
Ответ Ksandvankneshas
Он правый вингер? Нет. Вопрос закрыт.
Где угодно на поле, читаем внимательно.
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Адхамхон Абдулахаев
Нападающий должно быть универсальный у Антони левый нога поэтому не подходит в мю он слишком много ошибается
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Ksandvankneshas
Он правый вингер? Нет. Вопрос закрыт.
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