«Как Лионель Месси и Криштиану Роналду в их золотые годы». Бывший игрок «Челси» воспевает Маркуса Рэшфорда

Бывший нападающий «Челси» Тони Каскарино восхищался звездой «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом и сравнил англичанина с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«В нынешнем сезоне Рэшфорд – невероятен. Он забивает стабильно, как Лионель Месси и Криштиану Роналду в их золотые годы».

«Возможно, Маркусу пришлось опуститься на самое дно, чтобы снова найти себя и подняться на вершину», - цитирует Каскарино The Times.

Игрок сборной Англии в блестящей форме в этом сезоне, особенно после чемпионата мира. Маркус забил 24 гола и сделал 9 ассистов за 36 матчей в этом сезоне.

Контракт Маркуса Рэшфорда с «Олд Траффорд» истекает летом 2024 года. Каскарино уверен, что «МЮ» должен выполнить все требования футболиста, но продлить соглашение.

«Я был бы в шоке, если бы «Юнайтед» не предложил ему условия, о которых он просит. У Рэшфорда есть все рычаги влияния, когда дело доходит до любых переговоров, и если «МЮ» не предложит ему то, что он хочет, то лучшие клубы Европы будут стучаться в его дверь».