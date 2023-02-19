🤩 «Это длилось целых 10 минут». Пельистри вспомнил свой невероятный дебют за «Юнайтед»
Уругваец в восторге.
«Это было невероятно, потому что я так долго ждал этого момента», - сказал Факундо Пельистри.
«Мне нравится быть на поле и носить футболку «Манчестер Юнайтед», и, к счастью, это длилось целых 10 минут - я много раз получал мяч и сделал голевую передачу на Рэшфорда.
Так что это был очень хороший момент, идеальный, и это та ночь, которую я запомню. Каждый раз, когда я тренируюсь, каждый раз, когда я буду играть, буду вспоминать тот день, потому что это было невероятно», - добавил молодой футболист.
Пельистри дебютировал за «МЮ» в январе против «Чарльтона».
Несмотря на то, что уругваец сыграл только последние 10 минут, он отдал голевую передачу на Маркуса Рэшфорда, выведя манкунианцев в полуфинал.
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