United Tweets
Блог

🤩 «Это длилось целых 10 минут». Пельистри вспомнил свой невероятный дебют за «Юнайтед»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Факундо Пельистри Факундо Пельистри
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Уругваец в восторге.

«Это было невероятно, потому что я так долго ждал этого момента», - сказал Факундо Пельистри.

«Мне нравится быть на поле и носить футболку «Манчестер Юнайтед», и, к счастью, это длилось целых 10 минут - я много раз получал мяч и сделал голевую передачу на Рэшфорда.

Man Utd boss Erik ten Hag given Facundo Pellistri demand after Marcus Rashford goal | Football | Sport | Express.co.uk

Так что это был очень хороший момент, идеальный, и это та ночь, которую я запомню. Каждый раз, когда я тренируюсь, каждый раз, когда я буду играть, буду вспоминать тот день, потому что это было невероятно», - добавил молодой футболист.

Пельистри дебютировал за «МЮ» в январе против «Чарльтона».

Несмотря на то, что уругваец сыграл только последние 10 минут, он отдал голевую передачу на Маркуса Рэшфорда, выведя манкунианцев в полуфинал.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимур Бадыров
Довольно перспективный уругваец. Главное не сломайте пацану мечту! Есть все данные что бы закрепиться во снове в последующих сезонах!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимур Бадыров
Ответ Данил Кулинский
10 минут, а сколько радости.
Как мало надо для счастья)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Frenkiee
Чувак не за деньги)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Кулинский
10 минут, а сколько радости.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий