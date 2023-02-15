Брэндона Уильямса называли восходящей звездой «Юнайтед», но потом он пропал. Где он был все это время?

Выглядел слабее, чем новички.

В 2019 году Брэндон Уильямс казался будущей звездой клуба, но потом внезапно пропал с радаром. Под руководством Сульшера молодой защитник ворвался в стартовый состав и выглядел очень неплохо.

Перенесемся в 2023 год. В этом сезоне парень провел всего 5 минут на поле. Единственный важный и положительный момент для него − включение в выездной состав, который в плей-офф Лиги Европы встретится с «Барселоной».

Где он был до сих пор? Сейчас Уильямсу 22 года и его контракт действует до 2024 года с возможностью продления еще на сезон. Ранее в этом месяце сообщалось о том, что Брэндон вошел в число пяти человек, которых «убрали» из раздевалки, чтобы освободить место для новоприбывших. Он также был замечен на тренировках первой команды.

Между тем если посмотреть официальный сайт «Юнайтед», то можно узнать о травме Уильямса, от которой он оправился только в январе. Во время ЧМ в Катаре он был частью тренировочного лагеря в Испании, что означает одно − Тен Хаг не списал парня окончательно.