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Брэндона Уильямса называли восходящей звездой «Юнайтед», но потом он пропал. Где он был все это время?

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Выглядел слабее, чем новички.

В 2019 году Брэндон Уильямс казался будущей звездой клуба, но потом внезапно пропал с радаром. Под руководством Сульшера молодой защитник ворвался в стартовый состав и выглядел очень неплохо.

Перенесемся в 2023 год. В этом сезоне парень провел всего 5 минут на поле. Единственный важный и положительный момент для него − включение в выездной состав, который в плей-офф Лиги Европы встретится с «Барселоной».

Где он был до сих пор? Сейчас Уильямсу 22 года и его контракт действует до 2024 года с возможностью продления еще на сезон. Ранее в этом месяце сообщалось о том, что Брэндон вошел в число пяти человек, которых «убрали» из раздевалки, чтобы освободить место для новоприбывших. Он также был замечен на тренировках первой команды.

Между тем если посмотреть официальный сайт «Юнайтед», то можно узнать о травме Уильямса, от которой он оправился только в январе. Во время ЧМ в Катаре он был частью тренировочного лагеря в Испании, что означает одно − Тен Хаг не списал парня окончательно.

1 комментарий

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yurchik07
Вообще никогда не виделось в нем никакой звёзды.Напротив,когда он выходил на поле,Мю или проигрывал или играл вничью.Не в этом сезоне.Я думал его давно продали,но зачем-то до сих пор держат.Все-равно ему не будет места в основе,поскольку летом Мю ждут масштабные закупки.А этот затянул со своей перспективой.
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