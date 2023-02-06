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Перед началом сезона тен Хаг выгнал из раздевалки 5 игроков. Стало известно, кого именно 👀

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Фил Джонс Фил Джонс
Футбол Футбол

Инсайды из Британии.

Эрик тен Хаг не терял времени, возглавив «Манчестер Юнайтед». Когда нидерландцец занял пост главного тренера, он почти сразу начал устанавливать свои правила.

Британское издание Express сообщает, что перед началом сезона тен Хаг потребовал от пяти игроков «МЮ» освободить свои места в раздевалке.

Раздевалка на тренировочной базе в Каррингтоне рассчитана только на 24-х игроков, поэтому тренеру нужно было освободить место для новичков команды.

Фил Джонс, Аксель Туанзебе, Теден Менджи, Брэндон Уильямс и Шола Шортайр были вынуждены освободить свои места.

После такого поворота событий Туанзебе и Шортайр ушли в аренду в другие клубы, а Джонс, Уильямс и Менджи остались на «Олд Траффорд» без каких-либо перспектив на место в стартовом составе.

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