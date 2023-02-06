«В следующий раз, когда он получит мяч, у него будут проблемы». Эмброуз назвал Антони провокатором

Бывший игрок «Пэлас» считает, что бразилец подставил Каземиро.

Хавбек «Юнайтед» Каземиро получил прямую красную карточку от судьи Андре Марринера после просмотра VAR. На видео заметили, как игрок «красных дьяволов» держит руки на шее полузащитника «Пэлас» Уилла Хьюза.

Инцидент случился после потасовки, которая произошла в середине второго тайма. Ее инициатором стал вингер «Пэлас» Джеффри Шлупп, который мощно вынес за пределы поля Антони.

По мнению бывшего игрока «Кристал Пэлас» Даррена Эмброуза, именно Антони виноват во всем, что произошло.

«Я был на игре и видел момент. Примерно за минуту до потасовки Антони подобрал мяч недалеко от места, где потом произошел фол, и попытался перекинуть его финтом радуга мимо Шлуппа и Митчелла. Я работал с Дэнни Симпсоном, и мы оба согласились, что в следующий раз, когда он получит мяч, у него возникнут проблемы. Так и произошло. Это показуха и неуважение».

Далее Эмброуз сказал, что Антони еще «мягко отделался» и не следует удивляться такой реакции вингера.

«Ему повезло, что его просто выдавили с поля. Вот почему Джеффри не подошел и не спросил, все ли с ним в порядке. Шлупп явно произнес ему «не будь таким неуважительным», но другими словами».