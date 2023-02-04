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Каземиро вступился за партнера и придушил игрока «Пэлас». Судья такое поведение не оценил

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Антони Антони
Джеффри Шлупп Джеффри Шлупп
Уилл Хьюз Уилл Хьюз
Футбол Футбол

Получит длительную дисквалификацию.

На 66-й минуте матча «Юнайтед» − «Кристал Пэлас» у хавбека гостей Джеффри Шлуппа откровенно сдали нервы. В абсолютно безобидном эпизоде ганец решил вынести с поля Антони, использовав при этом хоккейный прием. Бразилец вылетел с газона и врезался в рекламный щит. Шлуппу оказалось этого мало и он высказал в сторону игрока пару ласковых слов.

Игроки «Юнайтед» не стали терпеть такую дерзость. Первым к обидчику Антони подлетел Каземиро, попытавшийся объяснить, что хавбек «Пэлас» не прав. В этот момент подбежали другие игроки «МЮ», Каземиро оказался где-то позади. Шлупп изо всех сил пытался подойти к Каземиро или Антони, но его теперь держал Рэшфорд.

Сперва казалось, что Каземиро что-то сделал Шлуппу, но на повторе VAR стало очевидно, что в куче игроков обеих команд бразилец нашел рукой шею Уилла Хьюза. Судья посчитал это насильственным поведением и выдал хавбеку «красных дьяволов» прямую красную карточку.

Джеффри Шлупп, который заварил всю кашу, получил только желтую карточку, а спустя пару минут забил гол. Антони также увидел предупреждение и был заменен на новичка Марселя Забитцера.

17 комментариев

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romkaschilov
какой дебил решил купить антони?
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Алексей Максимов
Судья - худший в матче, чистый отбор Забитцера засчитал за фол, удалил Каземиро, когда такое же положение было у Аю и Фреда, умудрился прервать опасную атаку КП и ударил локтем Фернандеша, собрал все, что можно
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Чем-то напомнил этот эпизод с тем, что было у Марьяля, когда его удалили в игре против Тотенхэма.
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Adilet Sarbagyshev
Ответ TravenS
Уже сказал, модератору не понравилось прозвище Ивана из сказок) судя по предупреждению и в этой фразе что-то не понравится
Надеюсь Шлуппа тоже дисквалифицируют на пару матчей.
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Ахма Начоо
Ответ TravenS
Ну как бы не надо при кипеше вообще подходить туда и всё)
Нет я согласен я никого не оправдываю но Шлюп заслуживает все ругательные слова в моём лексиконе исключительно за провокации как судья который его не удалил.
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TravenS
Ответ Ахма Начоо
Так нужно говорить , весь кипешь из-за него
Ну как бы не надо при кипеше вообще подходить туда и всё)
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TravenS
Ответ Adilet Sarbagyshev
Вы это Шлуппу скажите который намерено вытолкнул Антони за пределы поля. вот ему надо было дать красную карту.
Уже сказал, модератору не понравилось прозвище Ивана из сказок)
судя по предупреждению и в этой фразе что-то не понравится
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Adilet Sarbagyshev
Ответ TravenS
Просто держит за шею) в футбол надо играть, а не за шеи держаться.
Вы это Шлуппу скажите который намерено вытолкнул Антони за пределы поля. вот ему надо было дать красную карту.
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Ахма Начоо
Ответ TravenS
Комментарий удален модератором
Так нужно говорить , весь кипешь из-за него
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TravenS
Ответ Ахма Начоо
Как Шлюп?
Комментарий удален
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Ахма Начоо
Ответ TravenS
Просто держит за шею) в футбол надо играть, а не за шеи держаться.
Как Шлюп?
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Ахма Начоо
Согласен с удалением Кази но только вместе с Шлюпом который подбежал и толкнул Антони когда тот и так падал за пределами поля. Старая истина судью на мыло свисток на порошок.
+1
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TravenS
Ответ surfing
Самое интересное, что на скрине видно, что он его просто держит за шею, и смотрит в другую сторону)) марринер дно!
Просто держит за шею) в футбол надо играть, а не за шеи держаться.
+1
-3
-2
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surfing
Самое интересное, что на скрине видно, что он его просто держит за шею, и смотрит в другую сторону)) марринер дно!
+4
0
+4
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surfing
Антони дно!
+3
0
+3
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Сэб Феттель
Ответ Данил Кулинский
Антони нужно на банку, это кринж
Это очередной развод Маню.
+2
-3
-1
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Александр Калашников
Ответ Данил Кулинский
Антони нужно на банку, это кринж
Нового кринжа нашли)
+2
0
+2
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Данил Кулинский
Антони нужно на банку, это кринж
+12
-2
+10
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