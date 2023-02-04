Каземиро вступился за партнера и придушил игрока «Пэлас». Судья такое поведение не оценил

Получит длительную дисквалификацию.

На 66-й минуте матча «Юнайтед» − «Кристал Пэлас» у хавбека гостей Джеффри Шлуппа откровенно сдали нервы. В абсолютно безобидном эпизоде ганец решил вынести с поля Антони, использовав при этом хоккейный прием. Бразилец вылетел с газона и врезался в рекламный щит. Шлуппу оказалось этого мало и он высказал в сторону игрока пару ласковых слов.

Игроки «Юнайтед» не стали терпеть такую дерзость. Первым к обидчику Антони подлетел Каземиро, попытавшийся объяснить, что хавбек «Пэлас» не прав. В этот момент подбежали другие игроки «МЮ», Каземиро оказался где-то позади. Шлупп изо всех сил пытался подойти к Каземиро или Антони, но его теперь держал Рэшфорд.

Сперва казалось, что Каземиро что-то сделал Шлуппу, но на повторе VAR стало очевидно, что в куче игроков обеих команд бразилец нашел рукой шею Уилла Хьюза. Судья посчитал это насильственным поведением и выдал хавбеку «красных дьяволов» прямую красную карточку.

Джеффри Шлупп, который заварил всю кашу, получил только желтую карточку, а спустя пару минут забил гол. Антони также увидел предупреждение и был заменен на новичка Марселя Забитцера.