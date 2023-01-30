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«Юнайтед» запланировал матч в Лас-Вегасе. Тен Хаг хочет проверить дисциплину игроков

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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товарищеские матчи (клубы)
Футбол Футбол

Город грехов может кого-то сильно затянуть.

«Что происходит в Вегасе, остается в Вегасе» − знаменитый слоган, который намекает на вседозволенность. Недавно стало известно о том, что «Юнайтед» планирует в июле сыграть товарищеский матч в Лас-Вегасе. Соперником будет неназванная команда из АПЛ.

«Красные дьяволы» не были в США с 2018 года, а город, который известен своими казино, не посещали не разу. По данным источников, именно Тен Хаг настоял на том, чтобы он появился на карте сборов нового года.

Стадион, на котором планируют провести матч, принадлежит клубу НФЛ «Лас-Вегас Райдерс». На футбольных матчах он вмещает 61 тысячу зрителей, что позволит «МЮ» заработать. Однако для Тен Хага главное не это.

Тренер хочет проверить, как игроки поведут себя в Лас-Вегасе, также известном как Город грехов и Город, который никогда не спит. Чем может закончиться такая проверка узнаем уже через полгода.

3 комментария

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Mark Andre Ter Shtegen
Ответ Мовлид Байсалуев
После этого матча один из молодых игроков не попадет состав на следующий матч, причина будет неизвестным)
Всё что было в Вегасе)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Andre Ter Shtegen
Всё что будет в Вегасе …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мовлид Байсалуев
После этого матча один из молодых игроков не попадет состав на следующий матч, причина будет неизвестным)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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