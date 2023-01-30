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Харри Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни. Он получил предложение от топового итальянского клуба

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Харри Магуайр Харри Магуайр
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Или он захочет побороться за место в команде тен Хага?

Сообщается, что одна из лучших команд Серии А готова забрать Харри Магуайра с «Олд Траффорд».

После прихода в клуб Эрика тен Хага центральный защитник в основном наблюдает за играми со скамейки, уступив место в стартовом составе Лисандро Мартинесу. Магуайр лишь 4 раза получил место в стартовом составе в Премьер-лиге в этом сезоне, и, очевидно, его не может устраивать такое положение вещей. И вот Daily Mail сообщает, что Магуайру предложили покинуть «Юнайтед» уже в этом месяце.

Миланский «Интер» заинтересован в аренде англичанина на оставшуюся часть сезона, чтобы восполнить потерю Милана Шкриньяра. Он должен перейти в «ПСЖ» летом, однако и парижский клуб, и сам игрок настаивают на том, чтобы осуществить трансфер уже в январе.

Ранее появлялась информация, что Магуайр предпочел бы подождать до лета, чтобы завершить свою карьеру в «Юнайтед». Сам клуб тоже хотел бы оставить Магуайра, так как пока команда участвует в борьбе за все возможные трофеи, поэтому у манкунианцев очень плотный график. В этом сезоне «МЮ» может выиграть свой первый трофей за шесть лет.

Однако кто знает, может, Харри соблазнится возможностью стать частью итальянской команды.

 

6 комментариев

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Dm Kznts
Тут один вопрос - сколько
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Neron
Кстати! Ттх очень нужен второй топовый защ в пару к Ромеро! Забирайте! А нам Кейна с доплатой в 50))))
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Neron
А Наполи не хочет? Мы добавим 50 и летом Витю нам пришлите!)))
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**Iscander**
А играть кому? Ротация?
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футбольчтк
Не уходи легенда
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olimbek
Почему то он напоминает мне юнного Грю из "Минионов".
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