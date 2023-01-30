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Вегорст не помещался в кадр – журналистке пришлось просить форварда отойти подальше и перевернуть камеру

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Ваут Вегорст Ваут Вегорст
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Этой зимой Ваут Вегорст присоединился к «Ман Юнайтед» на правах аренды до конца сезона. Эрик тен Хаг был очень заинтересован в Вегорсте, о чем рассказывал сам форвард после перехода:

«Тренер сказал мне, что я должен стать атакующим подкреплением для «Юнайтед».

Вегорст сыграл уже 4 матча и отметился голом в Кубке лиги. Ни тен Хаг, ни болельщики не спешат критиковать голландца, а вот журналисты, вероятно, не очень рады переходу Ваута в АПЛ – дело в его росте.

Во время флэш-интервью журналистка попросила Вегорста отойти подальше, потому что 197-сантиметровый форвард не помещался в кадр. Попытка оказалась неудачной, и камеру пришлось переворачивать.

1 комментарий

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garp
а вот журналисты, вероятно, не очень рады переходу Ваута в АПЛ
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неужели сложно нормально сформулировать(
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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