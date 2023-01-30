Вегорст не помещался в кадр – журналистке пришлось просить форварда отойти подальше и перевернуть камеру

Этой зимой Ваут Вегорст присоединился к «Ман Юнайтед» на правах аренды до конца сезона. Эрик тен Хаг был очень заинтересован в Вегорсте, о чем рассказывал сам форвард после перехода:

«Тренер сказал мне, что я должен стать атакующим подкреплением для «Юнайтед».

Вегорст сыграл уже 4 матча и отметился голом в Кубке лиги. Ни тен Хаг, ни болельщики не спешат критиковать голландца, а вот журналисты, вероятно, не очень рады переходу Ваута в АПЛ – дело в его росте.

Во время флэш-интервью журналистка попросила Вегорста отойти подальше, потому что 197-сантиметровый форвард не помещался в кадр. Попытка оказалась неудачной, и камеру пришлось переворачивать.