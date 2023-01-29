«Большая личность, в которой «МЮ» нуждался»: Каземиро нравится даже Рою Кину

Каземиро нравится всем. И даже вечно недовольному Рою Кину. «Он стал отличным приобретением», — сказал Рой Кин ITV после победы «Манчестер Юнайтед» над «Редингом о Каземиро».

За последние несколько лет в «Манчестер Юнайтед», особенно в центре поля, им не хватало качественного игрока с яркой индивидуальностью.

Он игрок высочайшего класса. Мы видим это каждую неделю. Он влияет на игры.

До того, как он пришел, было мнение, что он чисто защитный полузащитник, потому что он работал с игроками в «Реале», которые больше ориентированы на атаку.

Но сейчас мы видим, что за последние несколько месяцев он стал намного качественнее с точки зрения финального паса, забивает голы, а также очень, очень хорошо играет в обороне.