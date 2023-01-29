«Наслаждаюсь каждым моментом, как 15-летний ребенок!»: Каземиро о своей адаптации в «МЮ»
Каземиро, похоже, действительно счастлив в "МЮ".
«Когда вы приходите в новый клуб, вы всегда мечтаете войти в историю. Особенно, если мы видим величие этого клуба. Мы знаем историю», — сказал Каземиро после игры в Рединге.
«Но, конечно, я знал, что нужно некоторое время, чтобы адаптироваться.
Я доволен своей адаптацией здесь, мои товарищи по команде и персонал действительно помогают мне. Также с английским языком было довольно сложно, но я пытаюсь стать лучше.
Все здесь были милы со мной, и с первого дня я чувствую себя как дома. Я ценю все усилия, которые клуб приложил, чтобы привести меня сюда, включая Джона Мерто.
Мне очень комфортно в «Юнайтед», я очень счастлив быть здесь и наслаждаться каждым моментом, как 15-летний ребенок! Но самое главное — видеть, как команда растет.
Я благодарен за комплименты, которые я получаю, но ключ ко всему этому заключается в том, что я действительно наслаждаюсь. Я очень счастлив и чувствую себя как дома. Поэтому я хочу поблагодарить фанатов. Я могу быть только благодарен.
Мы знаем, что продвигаемся в рамках плана, шаг за шагом мы строим хорошо структурированную команду, и это важно. Чтобы выигрывать титулы в будущем, вы должны построить прочную основу».
6 комментариев