«Наслаждаюсь каждым моментом, как 15-летний ребенок!»: Каземиро о своей адаптации в «МЮ»

«Когда вы приходите в новый клуб, вы всегда мечтаете войти в историю. Особенно, если мы видим величие этого клуба. Мы знаем историю», — сказал Каземиро после игры в Рединге.

«Но, конечно, я знал, что нужно некоторое время, чтобы адаптироваться.

Я доволен своей адаптацией здесь, мои товарищи по команде и персонал действительно помогают мне. Также с английским языком было довольно сложно, но я пытаюсь стать лучше.

Все здесь были милы со мной, и с первого дня я чувствую себя как дома. Я ценю все усилия, которые клуб приложил, чтобы привести меня сюда, включая Джона Мерто.

Мне очень комфортно в «Юнайтед», я очень счастлив быть здесь и наслаждаться каждым моментом, как 15-летний ребенок! Но самое главное — видеть, как команда растет.

Я благодарен за комплименты, которые я получаю, но ключ ко всему этому заключается в том, что я действительно наслаждаюсь. Я очень счастлив и чувствую себя как дома. Поэтому я хочу поблагодарить фанатов. Я могу быть только благодарен.