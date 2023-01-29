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«Наслаждаюсь каждым моментом, как 15-летний ребенок!»: Каземиро о своей адаптации в «МЮ»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Каземиро Каземиро
Футбол Футбол

Каземиро, похоже, действительно счастлив в "МЮ".

«Когда вы приходите в новый клуб, вы всегда мечтаете войти в историю. Особенно, если мы видим величие этого клуба. Мы знаем историю», — сказал Каземиро после игры в Рединге.

«Но, конечно, я знал, что нужно некоторое время, чтобы адаптироваться.

Я доволен своей адаптацией здесь, мои товарищи по команде и персонал действительно помогают мне. Также с английским языком было довольно сложно, но я пытаюсь стать лучше.

Все здесь были милы со мной, и с первого дня я чувствую себя как дома. Я ценю все усилия, которые клуб приложил, чтобы привести меня сюда, включая Джона Мерто.

Мне очень комфортно в «Юнайтед», я очень счастлив быть здесь и наслаждаться каждым моментом, как 15-летний ребенок! Но самое главное — видеть, как команда растет.

Я благодарен за комплименты, которые я получаю, но ключ ко всему этому заключается в том, что я действительно наслаждаюсь. Я очень счастлив и чувствую себя как дома. Поэтому я хочу поблагодарить фанатов. Я могу быть только благодарен.

Мы знаем, что продвигаемся в рамках плана, шаг за шагом мы строим хорошо структурированную команду, и это важно. Чтобы выигрывать титулы в будущем, вы должны построить прочную основу».

6 комментариев

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Рустам Лепиев
Лучшее подписание лет 10 наверное
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Руслан Чесебиев
Максимально полезный игрок, его по полезности можно сравнить с Бруну когда его подписали
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QWertY
Машина!
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Акыл Сатыбалдиев
Каземиро настоящий бриллиант, который когда то достался Реалу, считаю его выступление в стане сливочных одним из залогов успеха королевского клуба последние лет 6-7 лет, а теперь он рвёт и мечет в составе красных дьяволов
+3
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Mixfighter
Очень крутой парень, которого реально не хватало в игре с Арсеналом... 🔥
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Мистер Робот
Как же крут Казе… У него есть все, чтобы оставить свой след, в нашем великом клубе!
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