Лисандро Мартинес сфоткался с детьми после игры «МЮ» с «Редингом», уезжая домой. Юный фанаты расплакались от счастья

Молодой болельщик «Манчестер Юнайтед» плакал от радости после встречи с защитником Лисандро Мартинесом.

Перейдя летом из «Аякса» в «Юнайтед» за 56 миллионов фунтов стерлингов, Мартинес быстро стал любимцем болельщиков.

Серьезный стиль игры аргентинца и чистая страсть завоевали сердца многих поклонников на «Олд Траффорд». Мартинес был запасным во время комфортной победы «Юнайтед» над «Редингом» со счетом 3:1 в Кубке Англии в субботу, но у него было время порадовать юных болельщиков после матча.

Двое маленьких болельщиков надеялись, что игрок подпишет им футболки, и Мартинес остановился, чтобы сделать это.

После их встречи с Мартинесом один из юных фанатов был явно взволнован и плакал от радости после встречи с одним из своих героев.