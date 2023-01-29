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Лисандро Мартинес сфоткался с детьми после игры «МЮ» с «Редингом», уезжая домой. Юный фанаты расплакались от счастья

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Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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Футбол Футбол

Молодой болельщик «Манчестер Юнайтед» плакал от радости после встречи с защитником Лисандро Мартинесом.

Перейдя летом из «Аякса» в «Юнайтед» за 56 миллионов фунтов стерлингов, Мартинес быстро стал любимцем болельщиков.

Серьезный стиль игры аргентинца и чистая страсть завоевали сердца многих поклонников на «Олд Траффорд». Мартинес был запасным во время комфортной победы «Юнайтед» над «Редингом» со счетом 3:1 в Кубке Англии в субботу, но у него было время порадовать юных болельщиков после матча.

Двое маленьких болельщиков надеялись, что игрок подпишет им футболки, и Мартинес остановился, чтобы сделать это.

После их встречи с Мартинесом один из юных фанатов был явно взволнован и плакал от радости после встречи с одним из своих героев.

4 комментария

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Бейбіт Ермуратұлы
Вот как надо болеть за клуб и относиться к болельщикам. Только уважение
+2
0
+2
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Алексей Штатный
Очень трогательно. Вот это настоящие болельщики М.Ю. без хейта и т.д. одна лишь чистая любовь к клубу! GGMU!!!
+3
0
+3
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Vezdexodof
Круто 😎
+2
0
+2
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bosit_m
Вот как надо болеть за клуб😃
+8
0
+8
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