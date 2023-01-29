Каземиро – лучший, Пельистри – худший: оценки игроков «МЮ» за матч против «Рединга»

В четвертом раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле одолел «Рединг».

Первый тайм выдался не самым зрелищным. На 35-й минуте Рэшфорд забил, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Сэр Алекс Фергюсон, наблюдавший за встречей с трибун, даже задремал.

Но второй тайм точно взбодрил легенду «красных дьяволов»! На 54-й минуте Каземиро забил после передачи Антони, а еще через четыре минуты записал на свой счет второй мяч. Бразилец оформил дубль впервые за три года.

Фред отправил третий мяч в ворота «Рединга» на 66-й минуте. Ложкой дегтя в победе «Юнайтед» стал мяч, пропущенный Де Хеа на 72-й минуте.

«Красные дьяволы» забирают победу и продолжают путешествие в Кубке Англии. Итоговый счет – 3:1.

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