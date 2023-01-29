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Каземиро – лучший, Пельистри – худший: оценки игроков «МЮ» за матч против «Рединга»

Каземиро Каземиро
Антони Антони
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В четвертом раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле одолел «Рединг».

Первый тайм выдался не самым зрелищным. На 35-й минуте Рэшфорд забил, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Сэр Алекс Фергюсон, наблюдавший за встречей с трибун, даже задремал.

Но второй тайм точно взбодрил легенду «красных дьяволов»! На 54-й минуте Каземиро забил после передачи Антони, а еще через четыре минуты записал на свой счет второй мяч. Бразилец оформил дубль впервые за три года.

Фред отправил третий мяч в ворота «Рединга» на 66-й минуте. Ложкой дегтя в победе «Юнайтед» стал мяч, пропущенный Де Хеа на 72-й минуте.

«Красные дьяволы» забирают победу и продолжают путешествие в Кубке Англии. Итоговый счет – 3:1.

Оценки игроков «МЮ» за матч против «Рединга»

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6 комментариев

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Дмитрий Илющенко
Кверти походу Рой Кин покусал, на игроков кидается
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Murderface
Ответ QWertY
Где те которые орали «пачиму не доют шанц пельистри». Видели мы вашего Пельистри, даже не уровень шипа
Что ты несёшь? Пароль)
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Алексей Толстюк
Ответ QWertY
Видели сегодняшний ассист Фреда? Вот и Эриксен таким же образом их нафармил, а потом когда я говорю, что датчанин не уровень основы МЮ, мне тут предъявляют, мол у него 7 ассистов. Но даже при 7 ассистах у него катастрофически низкая средняя оценка.
Так Эриксен в идеале это единица для ротации. Уверен летом возьмут цп, если не на днях Тилеманса
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QWertY
Видели сегодняшний ассист Фреда? Вот и Эриксен таким же образом их нафармил, а потом когда я говорю, что датчанин не уровень основы МЮ, мне тут предъявляют, мол у него 7 ассистов. Но даже при 7 ассистах у него катастрофически низкая средняя оценка.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Где те которые орали «пачиму не доют шанц пельистри». Видели мы вашего Пельистри, даже не уровень шипа
+1
-2
-1
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MARELLE CLOTHES
Куча моментов было,после 3-0 играли уже в удовольствие
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