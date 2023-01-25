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📹18 лет назад Кин в подтрибунке «Хайбери» сцепился с Виейра. Спустя годы они встретились в студии и вспомнили ту историю

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Виновником словесной битвы стал Гари Невилл.

На Youtube-канале Sky Sports Retro часто выкладываются видео, которые стали настоящей футбольной классикой. Несколько лет назад на нем была опубликована знаменитая встреча «Арсенала» и «Юнайтед», которая имела место быть в феврале 2005 года.

Знаменитой она стала не из-за счета («красные дьяволы» победили со счетом 4:2), а из-за стычки в подтрибунном помещение «Хайбери» между хавбеком «Юнайтед» Роем Кином и хавбеком «Арсенала» Патриком Виейра.

Сперва их разговор на повышенных тонах и с обильным количеством нецензурной лексики происходил на верхней части лестницы, после игроки, казалось бы, разошлись, но Кин не мог успокоиться. Он спустился вниз и продолжил произносить слова под маркой «16+». Пришлось даже вмешаться главному арбитру той игры Грэму Поллу.

Успокоить Кина было довольно сложно. Он пытался что-то выговаривать судье, но тот непосредственно перед выходом на поле переспросил у обоих, поняли ли они то, что он сказал. Похоже, что сработало.

Полтора года назад участники конфликта впервые оказались вместе в студии. Ведущего очень волновало что же на самом деле произошло в тоннеле и почему игроки устроили «нецензурный обмен мнениями». Первым отвечал Патрик Виейра:

«Что произошло тогда? Рой потерял самообладание. Если говорить про более ранние причины, то они кроются в отношении двух клубов. Как игрок «Арсенала», я всегда хотел играть против лучших команд, а «Юнайтед» на тот момент был лучшей командой. И сражаться против них было очень тяжело. И вот, Гари (Невилл) сидит слева от меня, одной из его сильных сторон было умение запугивать игроков. В тот момент меня расстроил тот факт, то количество давления, которое оказывалось на игроков «Арсенала». Как капитан и лидер клуба я тоже захотел оказать на него немного давления».

Следующим заговорил Гари Невилл: «Выхожу по тоннелю на разминку, а потом вижу, как он бежит сзади и что-то кричит. Так что я иду в раздевалку, сажусь рядом с Ирвином и говорю ему: «Знаешь, Виейра немного раздражен, он просто преследует меня». А рядом с Деннисом сидел Рой».

Слово взял Рой Кин: «Да, на самом деле я отыгрывал свою роль. Сидел, концентрировался на матче. Гари был немного расстроен, слегка взволнован. И тогда я ему сказал: «Расслабься, думай про игру». Было очевидно, что Патрик не отстанет от него. Такой типичный арсенальский хулиган. Затем прямо перед игрой он снова начал говорить в тоннеле, и именно в этот момент я немного разозлился».

14 комментариев

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Yevgeniy Kolyev
Ответ Black heart
А какие раньше были классико времен Маура и Пепа.
Да да да, из той же серии 👍
В воскресенье смотрел Арсенал - МЮ, этот матч мне впервые за долгое время испытал очень яркие эмоции от просмотра футбола, матч напомнил эти битвы. Смотрел затаив дыхание. Такая энергетика была, уххх…
+3
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+3
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Black heart
Ответ Yevgeniy Kolyev
Казалось бы - много постов с девочками и инстаграмами. Но именно на этот пост я зашел не задумываясь и еще оставил коммент, впервые за несколько лет. Вот что значит - ностальгия, вот именно таких противостояний не хватает нынешнему спорту, не гламурных, а именно настоящих, мужских, эмоциональных противоборств! Мы помним эти битвы с дрожью в коленках, с именами на устах. А все потому что, это были битвы настоящих мужчин, а не нынешних плебеев по 100 млн каждый.
А какие раньше были классико времен Маура и Пепа.
0
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0
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ernar11
Да, классное было время. Это были реально принципиальные матчи, соперники не жалели себя и рубились до конца.
Последний раз такие матчи были в Классико с 2010 по 2018 года. Каждый раз чувствовалось напряжение, казалось что сейчас все игроки взорвутся.
А сейчас практически все топ-матчи стали просто ещё одним матчем в расписании. Нет никаких стычек, противостояний супер защитников и форвардов.
Сейчас сыграют 90 минут, после матча все пообнимаются и улыбаясь уйдут в подтрибунку.
Поэтому сейчас гораздо интереснее смотреть на дерби типа Бетис - Севилья, где ещё остался тот дух старого футбола и соперничества.
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А.В. Бубнов
Да... А сейчас соперники чаще миндальничают.
Особенно бесит такое дружелюбие в Формуле 1.
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Dm Kznts
Невероятно что столько лет уже пролетело...
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Zangezi Isenar
Что этот нигра себе позволяет!
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Никита Никулин
Автор
Никита Никулин
Черно-белый. Клубная редакция
542 подписчика
Ответ Данила Бодров
Я помню , как на одной из игр , при рукопожатии команда Гари Невилл с особым усилием жал руку Патрику. У них постоянно было зарубы.
https://www.youtube.com/watch?v=siBS0AI3TUk
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Данила Бодров
Я помню , как на одной из игр , при рукопожатии команда Гари Невилл с особым усилием жал руку Патрику. У них постоянно было зарубы.
+1
0
+1
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Yevgeniy Kolyev
Казалось бы - много постов с девочками и инстаграмами. Но именно на этот пост я зашел не задумываясь и еще оставил коммент, впервые за несколько лет. Вот что значит - ностальгия, вот именно таких противостояний не хватает нынешнему спорту, не гламурных, а именно настоящих, мужских, эмоциональных противоборств!
Мы помним эти битвы с дрожью в коленках, с именами на устах. А все потому что, это были битвы настоящих мужчин, а не нынешних плебеев по 100 млн каждый.
+39
-2
+37
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Michael_the_creator
Ответ Костя Киреев
Можно сколько угодно говорить, что они были костоломками, но вряд ли кто-то поспорит, что вот таких игроков очень не хватает в современном футболе
Щас от каждого пука дают желтую карточку, а от такой игры бы сразу их на несколько матчей дисквалифицировали
+4
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QWertY
Ответ Костя Киреев
Можно сколько угодно говорить, что они были костоломками, но вряд ли кто-то поспорит, что вот таких игроков очень не хватает в современном футболе
Бунтарей не хватает, это правда
+1
0
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AJIewka Enjoy!
По лицу Роя всегда видно как он заряжен на игру)
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Костя Киреев
Можно сколько угодно говорить, что они были костоломками, но вряд ли кто-то поспорит, что вот таких игроков очень не хватает в современном футболе
+15
-1
+14
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Paulint
Взрослые дядьки вспомнили молодость. Милота прямо.
+18
0
+18
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