📹18 лет назад Кин в подтрибунке «Хайбери» сцепился с Виейра. Спустя годы они встретились в студии и вспомнили ту историю

Виновником словесной битвы стал Гари Невилл.

На Youtube-канале Sky Sports Retro часто выкладываются видео, которые стали настоящей футбольной классикой. Несколько лет назад на нем была опубликована знаменитая встреча «Арсенала» и «Юнайтед», которая имела место быть в феврале 2005 года.

Знаменитой она стала не из-за счета («красные дьяволы» победили со счетом 4:2), а из-за стычки в подтрибунном помещение «Хайбери» между хавбеком «Юнайтед» Роем Кином и хавбеком «Арсенала» Патриком Виейра.

Сперва их разговор на повышенных тонах и с обильным количеством нецензурной лексики происходил на верхней части лестницы, после игроки, казалось бы, разошлись, но Кин не мог успокоиться. Он спустился вниз и продолжил произносить слова под маркой «16+». Пришлось даже вмешаться главному арбитру той игры Грэму Поллу.

Успокоить Кина было довольно сложно. Он пытался что-то выговаривать судье, но тот непосредственно перед выходом на поле переспросил у обоих, поняли ли они то, что он сказал. Похоже, что сработало.

Полтора года назад участники конфликта впервые оказались вместе в студии. Ведущего очень волновало что же на самом деле произошло в тоннеле и почему игроки устроили «нецензурный обмен мнениями». Первым отвечал Патрик Виейра:

«Что произошло тогда? Рой потерял самообладание. Если говорить про более ранние причины, то они кроются в отношении двух клубов. Как игрок «Арсенала», я всегда хотел играть против лучших команд, а «Юнайтед» на тот момент был лучшей командой. И сражаться против них было очень тяжело. И вот, Гари (Невилл) сидит слева от меня, одной из его сильных сторон было умение запугивать игроков. В тот момент меня расстроил тот факт, то количество давления, которое оказывалось на игроков «Арсенала». Как капитан и лидер клуба я тоже захотел оказать на него немного давления».

Следующим заговорил Гари Невилл: «Выхожу по тоннелю на разминку, а потом вижу, как он бежит сзади и что-то кричит. Так что я иду в раздевалку, сажусь рядом с Ирвином и говорю ему: «Знаешь, Виейра немного раздражен, он просто преследует меня». А рядом с Деннисом сидел Рой».

Слово взял Рой Кин: «Да, на самом деле я отыгрывал свою роль. Сидел, концентрировался на матче. Гари был немного расстроен, слегка взволнован. И тогда я ему сказал: «Расслабься, думай про игру». Было очевидно, что Патрик не отстанет от него. Такой типичный арсенальский хулиган. Затем прямо перед игрой он снова начал говорить в тоннеле, и именно в этот момент я немного разозлился».