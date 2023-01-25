📹18 лет назад Кин в подтрибунке «Хайбери» сцепился с Виейра. Спустя годы они встретились в студии и вспомнили ту историю
Виновником словесной битвы стал Гари Невилл.
На Youtube-канале Sky Sports Retro часто выкладываются видео, которые стали настоящей футбольной классикой. Несколько лет назад на нем была опубликована знаменитая встреча «Арсенала» и «Юнайтед», которая имела место быть в феврале 2005 года.
Знаменитой она стала не из-за счета («красные дьяволы» победили со счетом 4:2), а из-за стычки в подтрибунном помещение «Хайбери» между хавбеком «Юнайтед» Роем Кином и хавбеком «Арсенала» Патриком Виейра.
Сперва их разговор на повышенных тонах и с обильным количеством нецензурной лексики происходил на верхней части лестницы, после игроки, казалось бы, разошлись, но Кин не мог успокоиться. Он спустился вниз и продолжил произносить слова под маркой «16+». Пришлось даже вмешаться главному арбитру той игры Грэму Поллу.
Успокоить Кина было довольно сложно. Он пытался что-то выговаривать судье, но тот непосредственно перед выходом на поле переспросил у обоих, поняли ли они то, что он сказал. Похоже, что сработало.
Полтора года назад участники конфликта впервые оказались вместе в студии. Ведущего очень волновало что же на самом деле произошло в тоннеле и почему игроки устроили «нецензурный обмен мнениями». Первым отвечал Патрик Виейра:
«Что произошло тогда? Рой потерял самообладание. Если говорить про более ранние причины, то они кроются в отношении двух клубов. Как игрок «Арсенала», я всегда хотел играть против лучших команд, а «Юнайтед» на тот момент был лучшей командой. И сражаться против них было очень тяжело. И вот, Гари (Невилл) сидит слева от меня, одной из его сильных сторон было умение запугивать игроков. В тот момент меня расстроил тот факт, то количество давления, которое оказывалось на игроков «Арсенала». Как капитан и лидер клуба я тоже захотел оказать на него немного давления».
Следующим заговорил Гари Невилл: «Выхожу по тоннелю на разминку, а потом вижу, как он бежит сзади и что-то кричит. Так что я иду в раздевалку, сажусь рядом с Ирвином и говорю ему: «Знаешь, Виейра немного раздражен, он просто преследует меня». А рядом с Деннисом сидел Рой».
Слово взял Рой Кин: «Да, на самом деле я отыгрывал свою роль. Сидел, концентрировался на матче. Гари был немного расстроен, слегка взволнован. И тогда я ему сказал: «Расслабься, думай про игру». Было очевидно, что Патрик не отстанет от него. Такой типичный арсенальский хулиган. Затем прямо перед игрой он снова начал говорить в тоннеле, и именно в этот момент я немного разозлился».
В воскресенье смотрел Арсенал - МЮ, этот матч мне впервые за долгое время испытал очень яркие эмоции от просмотра футбола, матч напомнил эти битвы. Смотрел затаив дыхание. Такая энергетика была, уххх…
Последний раз такие матчи были в Классико с 2010 по 2018 года. Каждый раз чувствовалось напряжение, казалось что сейчас все игроки взорвутся.
А сейчас практически все топ-матчи стали просто ещё одним матчем в расписании. Нет никаких стычек, противостояний супер защитников и форвардов.
Сейчас сыграют 90 минут, после матча все пообнимаются и улыбаясь уйдут в подтрибунку.
Поэтому сейчас гораздо интереснее смотреть на дерби типа Бетис - Севилья, где ещё остался тот дух старого футбола и соперничества.
Особенно бесит такое дружелюбие в Формуле 1.
Мы помним эти битвы с дрожью в коленках, с именами на устах. А все потому что, это были битвы настоящих мужчин, а не нынешних плебеев по 100 млн каждый.