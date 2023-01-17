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🎥 Футбольный талант Вегорста не вызывает сомнений. Но у новичка «МЮ» есть еще одна суперспособность

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«Манчестер Юнайтед» арендовал у «Бернли» Ваута Вегорста.

Голландец еще не успел сыграть за «красных дьяволов», но уже начал влюблять в себя болельщиков. Фанаты с нетерпением ждут посвящения Ваута в «Юнайтед». Традиционно новички команды исполняют песню для новых одноклубников. Как выяснилось, вокал – суперспособность Вегорста.

В сети завирусился ролик времен пребывания голландца в «Вольфсбурге». На видео нападающий удивляет одноклубников своими вокальными данными. Послушайте:

Оказывается, Ваут хорош не только на штрафных, он действительно отлично поет. Вот еще одно видеодоказательство:

Болельщики пришли в восторг от вокальных данных футболиста. Своими эмоциями фанаты поделились в соцсетях:

💭 «Я в шоке. Это же футбольный Тимберлейк. Теперь у нас есть своя поп-звезда».

💭 «Лакруа на этом видео идеально описывает мою реакцию». 

💭 «Окей, а вы помните, что у нас еще есть поющий Мактомини? Тен Хаг решил собрать бойз-бенд?»  

💭 «Получается, мы подписали и нападающего, и певца. Как же хорош Тен Хаг!»

💭 «Ему срочно нужно записать альбом!» 

💭 «А теперь представьте, как он поет на посвящении в команду. Это будет невероятно». 

💭 «Теперь мы знаем, что если Вегорст провалится в «МЮ», он сможет стать звездой на каком-нибудь вокальном шоу» 

💭 «Ого, не знал, что мы подписали Эда Ширана и Эрлинга Холанда в одном флаконе».  

💭 «Черт, этот парень привнесет в раздевалку такую волшебную атмосферу. Не могу дождаться».

💭 «Если «МЮ» подпишет Винисиуса, мы сможем колесить по миру с первоклассной шоу-программой. Ваут будет петь, а Вини – танцевать».  

А как вам вокальное мастерство Вегорста? 

3 комментария

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mancunian82
Хоть на корпоративах сэкономят)
А если серьезно, голос действительно классный. Как говориться, талантливый человек талантлив во всём 😎
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Леонид Ботвинник
Вот и идея празднования голов - песня. Чем больше поёт , тем больше забивает. )))
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Тиджани Бабангида
Для «МЮ» важнее его футбольные таланты. А поёт действительно неплохо
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-1
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