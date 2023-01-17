🎥 Футбольный талант Вегорста не вызывает сомнений. Но у новичка «МЮ» есть еще одна суперспособность
«Манчестер Юнайтед» арендовал у «Бернли» Ваута Вегорста.
Голландец еще не успел сыграть за «красных дьяволов», но уже начал влюблять в себя болельщиков. Фанаты с нетерпением ждут посвящения Ваута в «Юнайтед». Традиционно новички команды исполняют песню для новых одноклубников. Как выяснилось, вокал – суперспособность Вегорста.
В сети завирусился ролик времен пребывания голландца в «Вольфсбурге». На видео нападающий удивляет одноклубников своими вокальными данными. Послушайте:
Оказывается, Ваут хорош не только на штрафных, он действительно отлично поет. Вот еще одно видеодоказательство:
Болельщики пришли в восторг от вокальных данных футболиста. Своими эмоциями фанаты поделились в соцсетях:
💭 «Я в шоке. Это же футбольный Тимберлейк. Теперь у нас есть своя поп-звезда».
💭 «Лакруа на этом видео идеально описывает мою реакцию».
💭 «Окей, а вы помните, что у нас еще есть поющий Мактомини? Тен Хаг решил собрать бойз-бенд?»
💭 «Получается, мы подписали и нападающего, и певца. Как же хорош Тен Хаг!»
💭 «Ему срочно нужно записать альбом!»
💭 «А теперь представьте, как он поет на посвящении в команду. Это будет невероятно».
💭 «Теперь мы знаем, что если Вегорст провалится в «МЮ», он сможет стать звездой на каком-нибудь вокальном шоу»
💭 «Ого, не знал, что мы подписали Эда Ширана и Эрлинга Холанда в одном флаконе».
💭 «Черт, этот парень привнесет в раздевалку такую волшебную атмосферу. Не могу дождаться».
💭 «Если «МЮ» подпишет Винисиуса, мы сможем колесить по миру с первоклассной шоу-программой. Ваут будет петь, а Вини – танцевать».
А как вам вокальное мастерство Вегорста?
А если серьезно, голос действительно классный. Как говориться, талантливый человек талантлив во всём 😎