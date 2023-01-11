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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» стал священником, потому что ему надоели деньги и внимание девушек 🤷‍♂️

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Бывшего футболиста МЮ Фила Малрина разочаровали привилегии, которые получают футболисты, поэтому он завершил свою карьеру в 31 год и стал священником. Сейчас ему 44, и он нисколько не жалеет о своем решении.

«У меня была замечательная футбольная жизнь, я много привилегий, но со всеми окружающими вещами, такими как деньги и внимание девушек, я начал замечать какую-то пустоту. Я был в шоке и не понимал, почему не счастлив, когда имею всё, чего хотят молодые парни. Это стало началом моего пути к исследованию веры.

Я начал регулярно молиться и испытал настоящее чувство удовлетворения. Мое призвание к священнослужению и религиозной жизни пришло позже в том же году. Я почувствовал сильное желание вести такой образ жизни и придерживаюсь его в течение многих лет».

В своей книге Питер Крауч, деливший раздевалку с Филом Малрином, пошутил, что именно он мог стать причиной смены образа жизни будущего священника:

«Я не хочу допускать такую мысль, но, возможно, именно время, проведённое со мной в те головокружительные месяцы, убедило Фила, что ему нужно новое направление в жизни».

2 комментария

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oborit
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Такой выбор заслуживает уважения. Помогать людям духовно , что может быть лучше для истинного священнослужителя.
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forsyth
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Человек нашел смысл жизни, можно только порадоваться за него
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