«Он из фильмов о Гарри Поттере!». Как Ваут Вегорст однажды вывел блогера из себя
Несколько лет назад блогер Марк Голдбридж был шокирован игрой Ваута Вегорста. Ярый болельщик «МЮ» на своем канале вышел из себя после поражения «красных дьяволов» от «Бернли» – автором победного гола, тогда как раз стал Вегхорст.
«Ваут Вегорст? Я никогда о нем не слышал – это даже не настоящее имя. Он из фильмов о Гарри Поттере! Чушь какая-то! Я за свою чертову жизнь никогда о нем не слышал! Мы проигрываем персонажу из Гарри Поттера!», – возмущался шокированный Голдбридж.
Опыт 30-летнего нападающего теперь должен помочь «МЮ» – Эрик тен Хаг строит команду, способную бороться за трофеи.
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