Несколько лет назад блогер Марк Голдбридж был шокирован игрой Ваута Вегорста. Ярый болельщик «МЮ» на своем канале вышел из себя после поражения «красных дьяволов» от «Бернли» – автором победного гола, тогда как раз стал Вегхорст.

«Ваут Вегорст? Я никогда о нем не слышал – это даже не настоящее имя. Он из фильмов о Гарри Поттере! Чушь какая-то! Я за свою чертову жизнь никогда о нем не слышал! Мы проигрываем персонажу из Гарри Поттера!», – возмущался шокированный Голдбридж.

Опыт 30-летнего нападающего теперь должен помочь «МЮ» – Эрик тен Хаг строит команду, способную бороться за трофеи.