Варан признался, что плохо себя чувствовал во время финала ЧМ. В сборной Франции бушевал вирус

Франция не смогла защитить титул чемпиона мира. В финале катарского Мундиаля подопечные Дешама уступили сборной Аргентины.

Как сообщает издание The Athletic, защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан после матча сказал журналистам, что после поражения чувствовал себя опустошенным. Варан также признался, что во время финала был не в форме.

Такое состояние игрока «МЮ» связано с тем, что за несколько дней до финала ЧМ сборную Франции охватил вирус. Варан тоже был болен, но все же принял участие в решающем матче Мундиаля.

Рафаэль получит небольшой отпуск перед тем, как вернется в расположение клуба.

Как считаете, повлияло ли недомогание игроков на игру футболистов сборной Франции и на итоговый результат встречи?