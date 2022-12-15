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«Благодарен бабушке и дедушке, которых уже нет в живых»: Лисандро Мартинес снова дал очень эмоциональное интервью

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Лисандро Мартинес известен своими эмоциональностью и искренностью. 

Защитник «Манчестер Юнайтед» дал несколько трогательных интервью после выхода Аргентины в полуфинал Мундиаля. Фанаты обратили внимание на еще одну беседу Мартинеса с журналистами. Лисандро сказал:

«Сейчас у меня в голове миллион мыслей. Я просто благодарен за свою жизнь. Благодарен своим бабушке и дедушке, которых уже нет в живых».

После этих слов защитник не смог сдержать слез, журналист поспешил утешить игрока. 

Эмоциональность Мартинеса помогает ему и на поле, мало кто отдается игре с такой же страстностью, как Лисандро. 

Аргентина без особых проблем одолела Хорватию в 1/2 турнира, теперь команде Скалони предстоит побороться со сборной Франции в финале. 

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