«Благодарен бабушке и дедушке, которых уже нет в живых»: Лисандро Мартинес снова дал очень эмоциональное интервью
Лисандро Мартинес известен своими эмоциональностью и искренностью.
Защитник «Манчестер Юнайтед» дал несколько трогательных интервью после выхода Аргентины в полуфинал Мундиаля. Фанаты обратили внимание на еще одну беседу Мартинеса с журналистами. Лисандро сказал:
«Сейчас у меня в голове миллион мыслей. Я просто благодарен за свою жизнь. Благодарен своим бабушке и дедушке, которых уже нет в живых».
После этих слов защитник не смог сдержать слез, журналист поспешил утешить игрока.
Эмоциональность Мартинеса помогает ему и на поле, мало кто отдается игре с такой же страстностью, как Лисандро.
Аргентина без особых проблем одолела Хорватию в 1/2 турнира, теперь команде Скалони предстоит побороться со сборной Франции в финале.
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