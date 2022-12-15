«Я как будто вновь переживаю собственный опыт». Франческо Тотти поддержал Криштиану Роналду

Легенда «Ромы» и итальянского футбола Франческо Тотти выступил в защиту Криштиану Роналду, который в последнее время часто подвергается критике со стороны прессы и болельщиков. Тотти признался, что ситуация Криштиану напомнила ему о последних годах собственной карьеры.

«Когда я смотрю на прошедшие пару месяцев Роналду, то как будто вновь переживаю собственный опыт. Я думаю, что к нему нужно проявить уважение. Я знаю, каково это, когда тебя оставляют в стороне, хотя ты только что был на вершине», - говорил Тотти в Twitch на канале Bepi TV.

Франческо Тотти начал свой путь в футболе в «Роме», где его и закончил в 2017 году. Он забил 307 голов и сделал 206 результативных передач в 785 матчах за итальянский клуб, в котором провел 24 года. Нападающему пришлось завершить карьеру вопреки своему желанию, поскольку тогдашний тренер «Ромы» Лучано Спаллетти настоял, чтобы клуб не предлагал ему новый контракт.

Криштиану Роналду также поссорился с тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом в начале сезона 2022/23. Всего за год Роналду превратился из лучшего бомбардира «МЮ» в запасного игрока. После скандального интервью Криштиану Пирсу Моргану, клуб расторг с ним контракт.