«Зверь». Игроки сборной Аргентины хвалят Лисандро Мартинеса
Аргентина вырвала у Голландии золотой билет в полуфинал чемпионата мира.
Лисандро Мартинес провел классный матч и заслужил похвалу от своих товарищей по команде. Защитник «МЮ» поделился в соцсетях фотографией с такой подписью:
«Я так горжусь тем, что являюсь аргентинцем и частью этой команды. Вперед».
В комментарии к Лисандро пришли игроки сборной Аргентины:
💭 Эмилиано Мартинес: «Зверь!»
💭 Папу Гомес: «Какая игра, братишка».
💭 Родриго Де Поль: «Люблю тебя, ты потрясающий».
Тальяфико, Гидо Родригес и Акунья оставили в комментариях эмодзи огня и сердца.
Мартинес провел четыре матча в Катаре, дважды выйдя в старте. Дальше Аргентине предстоит встретиться с Хорватией в полуфинале Мундиаля.
Сможет ли команда Мартинеса дойти до финала?
Комментарии