«Зверь». Игроки сборной Аргентины хвалят Лисандро Мартинеса

Аргентина вырвала у Голландии золотой билет в полуфинал чемпионата мира.

Лисандро Мартинес провел классный матч и заслужил похвалу от своих товарищей по команде. Защитник «МЮ» поделился в соцсетях фотографией с такой подписью:

«Я так горжусь тем, что являюсь аргентинцем и частью этой команды. Вперед».

В комментарии к Лисандро пришли игроки сборной Аргентины:

💭 Эмилиано Мартинес: «Зверь!»

💭 Папу Гомес: «Какая игра, братишка».

💭 Родриго Де Поль: «Люблю тебя, ты потрясающий».

Тальяфико, Гидо Родригес и Акунья оставили в комментариях эмодзи огня и сердца.

Мартинес провел четыре матча в Катаре, дважды выйдя в старте. Дальше Аргентине предстоит встретиться с Хорватией в полуфинале Мундиаля.

Сможет ли команда Мартинеса дойти до финала?