Фернандеш красочно нырнул в матче против Марокко. Фанаты разочарованы

Португалия бьется с Марокко за выход в полуфинал чемпионата мира. Марокканцы открыли счет на 42-й минуте.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» обратили внимание на неприятный эпизод с участием Бруну Фернандеша. Полузащитник «красных дьяволов» откровенно нырнул.

Вот как на этот момент отреагировали фанаты в соцсетях:

💭 «Реакция Фернандеша, когда защитник Марокко на него дунул».

💭 «Бруну после своего нырка вот так выпрашивал пенальти у рефери».

💭 «Мы проигрываем 0:1, а Бруну Фернандеш решает нырнуть перед судьей, мы не сможем отыграться, если эта крыса будет так себя вести».

💭 «Фернандеш весь турнир тащит сборную, но как же я ненавижу все эти нырки!»

А как вы смотрите на этот эпизод с Бруну?