Саутгейт рассказал, чем его впечатлил Рэшфорд на ЧМ

Англия готовится к игре с Францией в четвертьфинале чемпионата мира.

Гарет Саутгейт на пресс-конференции перед матчем сказал пару слов о нападающем «Манчестер Юнайтед» Рэшфорде:

«Маркус находится в действительно хорошей форме. Его не было с нами 18 месяцев. В плане физической формы для него это был непростой период. Мне очень понравилось то, каким он был на сборах. Он был счастлив, много улыбался и наслаждался футболом. Маркус хорошо работал на тренировках, он действовал опасно каждый раз, когда выходил на поле. Так что он действительно важен для нас».

Маркус принял участие во всех играх сборной Англии в Катаре. Рэшфорд уже смог записать на свой счет три гола. Вероятно, он появится и в матче против команды Дешама.