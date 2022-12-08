Фанаты обвиняют Антони в симуляции. Слишком часто падает в матче Бразилия – Хорватия
Бразилия все 90 минут основного времени мучилась с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира.
Подопечные Тите создали миллиард моментов, но ничего не смогли реализовать. Антони вошел в игру на 56-й минуте встречи. Помимо красивого футбола, полузащитник «МЮ» продемонстрировал свои роскошные актерские данные.
В миллиметре от хорватской штрафной Антони упал прямо у ног Перишича. Иван сразу поднял руки, показывая, что не притронулся к бразильцу. Судья проигнорировал возмущение Антони.
Болельщикам поведение игрока «Юнайтед» не понравилось. Об этом они поспешили сообщить в соцсетях:
💭 «У Неймара достойные ученики».
💭 «Не могу понять, на кого больше похож Антони: на Стерлинга или на Неймара?»
💭 «Черт, я очень люблю Антони, считаю его отличным игроком, но такое показательно падение выглядит просто омерзительно».
💭 «Это недостойное поведение для футболиста нашего клуба. И на него мы потратили сто лямов, кошмар».
💭 «Антони нужно уходить из футбола в плавание. Он будет отличным дайвером».
💭 «Антони показал худший нырок за последнее время, запишите, пожалуйста».
💭 «У Стерлинга появился очень серьезный конкурент!»
💭 «А кто-нибудь ведет счет ныркам Антони в этом матче?»
💭 «Леонардо Ди Каприо заплакал от зависти, когда увидел игру Антони в матче против Хорватии».
Как оцениваете перформанс полузащитника «Манчестер Юнайтед»?
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