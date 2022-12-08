Фанаты обвиняют Антони в симуляции. Слишком часто падает в матче Бразилия – Хорватия

Бразилия все 90 минут основного времени мучилась с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира.

Подопечные Тите создали миллиард моментов, но ничего не смогли реализовать. Антони вошел в игру на 56-й минуте встречи. Помимо красивого футбола, полузащитник «МЮ» продемонстрировал свои роскошные актерские данные.

В миллиметре от хорватской штрафной Антони упал прямо у ног Перишича. Иван сразу поднял руки, показывая, что не притронулся к бразильцу. Судья проигнорировал возмущение Антони.

Болельщикам поведение игрока «Юнайтед» не понравилось. Об этом они поспешили сообщить в соцсетях:

💭 «У Неймара достойные ученики».

💭 «Не могу понять, на кого больше похож Антони: на Стерлинга или на Неймара?»

💭 «Черт, я очень люблю Антони, считаю его отличным игроком, но такое показательно падение выглядит просто омерзительно».

💭 «Это недостойное поведение для футболиста нашего клуба. И на него мы потратили сто лямов, кошмар».

💭 «Антони нужно уходить из футбола в плавание. Он будет отличным дайвером».

💭 «Антони показал худший нырок за последнее время, запишите, пожалуйста».

💭 «У Стерлинга появился очень серьезный конкурент!»

💭 «А кто-нибудь ведет счет ныркам Антони в этом матче?»

💭 «Леонардо Ди Каприо заплакал от зависти, когда увидел игру Антони в матче против Хорватии».

Как оцениваете перформанс полузащитника «Манчестер Юнайтед»?