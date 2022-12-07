📹Рой Кин активно критикует футболистов на ЧМ, а сам отмечает голы неуважительным способом

Последние два дня в Катаре проходят без футбольных матчей, чемпионат мира возобновится в пятницу: в четвертьфинале Хорватия сыграет с Бразилией, а Нидерланды с Аргентиной.

Находящиеся в Катаре журналисты и эксперты пользуются небольшой передышкой: так бывший капитан «МЮ» Рой Кин сыграл в футбол со своими коллегами, среди которых был и Майка Ричардс.

Кин забил красивый гол и отметил его, сняв футболку.

Забавно, что при этом Рой Кин остается одним из самых строгих и ворчливых экспертов на ТВ. По ходу ЧМ он уже раскритиковал танцы сборной Бразилии, посчитав их проявлением неуважения и пародией на шоу «Танцы со звездами».